Девочка поделилась советами для начинающих танцоров

Семейство известного юмориста Максима Галкина и Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой не прекращает радовать публику. Двойняшки Гарри и Лиза частенько попадают в объектив звездного родителя. На этот раз Галкин продемонстрировал танцевальные умения своей дочери.



Судя по всему, девочке очень хотелось исполнить классические танцы. Сначала малышка планировала повальсировать, а потом перейти на страстный танец танго. Однако партнера для выполнения этой задумки не нашлось. Лиза не расстроилась и придумала оригинальный выход из сложной ситуации.

Девочка предложила всем одиноким танцорам использовать обычную кофту с длинными рукавами вместо партнера. Элемент гардероба можно "приобнять" и демонстрировать танцевальные па вместе с ним.

Под одобряющие слова именитых мамы и папы девочка станцевала сначала вальс, а потом танго. Многочисленные поклонники знаменитого семейства пришли в восторг от богатой фантазии Лизы и ее умения двигаться.

"Какая же Лизок сладючая!", "Какой замечательный чудо-ребенок! Сколько идей, сколько фантазии, смотрю с восторгом и умилением", "Кто ж с тобой не захочет танцевать, красотка!", "Максим! Почаще выкладывайте своих детей! Смотришь на них, и душа ликует. Просто прелесть", – пишут умиленные пользователи Сети.

К слову, звездный родитель Елизаветы Галкиной, по некоторым данным, может стать актером МХАТа. Ходят слухи, что телеведущий появится в спектакле "Хлорофилия".