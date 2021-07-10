Молодые артисты попали в неудобное положение

Культовую советскую кинокартину "Приключения Электроника" любят взрослые и дети. Легендарный фильм вышел на экраны больше 40 лет назад, однако многие россияне до сих пор пересматривают полюбившуюся историю молодых ребят. Спустя десятилетия стали известны некоторые необычные подробности со съемок киноленты. Оказалось, мальчишкам приходилось играть под плотным макияжем.



Стоит отметить, что режиссер киноленты Константин Бромберг очень щепетильно подходил к отбору актеров на роли главных героев. Близнецы Юра и Володя Торсуевы оказались 368-ми претендентами, которых отсмотрели ассистенты создателя фильма.

Ребят утвердили благодаря их выносливости и отчаянному желанию сниматься в кино. В тот день проб в российской столице стояли жуткие морозы. Температура воздуха опустилась на 40 градусов ниже нуля. Однако суровые погодные условия не остановили молодых артистов. Торсуевы оказались единственными ребятами, кто пришли на кастинг в тот день.

Но и во время съемок им пришлось столкнуться с рядом трудностей. Так, у ребят были серьезные сложности с озвучкой. Они никак не могли научиться владеть своими голосами. По итогу почти весь фильм пришлось переозвучивать профессиональным артистам.

А еще мальчишек вынудили подстраиваться под особенности советской пленки. В распоряжении съемочной группы оказалась только пленка "Свема". У нее была особенная цветопередача, с которой приходилось дополнительно работать. Для того чтобы герои выглядели натурально, на лица артистов накладывали очень толстый грим, а губы красили ярко розовой помадой. Так что молодым людям приходилось ходить с плотным макияжем на лице.

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