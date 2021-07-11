Об этом рассказал представитель артиста

Стас Костюшкин решил подать в суд на певицу Монеточку. Артист уверен, что девушка скопировала его композицию "Женщина, я не танцую" в своей песни "Мама, я не зигую". И, как оказалось, конфликт между артистами стал достоянием общественности спустя год разбирательств. До этого они пытались решить проблему между собой, но Елизавета Гырдымова (настоящее имя "Монеточки") его попросту послала.

Как рассказал адвокат Костюшкина Роман Лалаян РИА ФАН, переговоры с менеджером Монеточки они ведут довольно долго. Артистке предлагали купить права на совместное исполнение песни, но договориться о цене не удалось.

"Получали довольно жесткие ответы с предложением идти куда подальше", – рассказал журналистам адвокат.

Где-то полтора месяца назад представители певца официально написали претензию, но на нее не ответили. После года безрезультатных разбирательств от лица Стаса Костюшкина было решено подать на Монеточку в суд.

Всего певец требует от артистки 900 тысяч рублей, однако не исключено что сумма иска может вырасти. Представители же Елизаветы предлагали Костюшкину 100 долларов в качестве символического жеста.

Первое заседание по делу о плагиате назначено на конец июля.