"Карать упырей": Попов вступил в словесную схватку с обнаглевшим "братком"

"Карать упырей": Попов вступил в словесную схватку с обнаглевшим "братком"
Кадр: www.youtube.com
Телеведущего взбесило поведение мужчины на дороге

Супруг и коллега популярной ведущей Ольги Скабеевой Евгений Попов решил обратить внимание на поведение некоторых невоспитанных россиян на столичных дорогах. Журналисту не понравилось, как припарковался один из московских автовладельцев. Попов решил наказать его с помощью публичности и интернет-пространства.

Знаменитый телеведущий разместил на своем телеграм-канале отдельный пост, который посвятил нарушителю. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль нахально размещен прямо на тротуаре, явно не предназначенном для стоянки. Машину вынуждены обходить прогуливающиеся рядом люди.

"Вот как карать таких упырей?" – не сдерживая эмоции, выражает свое недовольство знаменитость.

Особенно Евгения взбесило, что нарушитель правопорядка явно делает это не в первый раз. На машине даже установлен специальный механизм, который скрывает государственный номер транспортного средства.

Любопытно, что после освещения в интернет-пространстве мужчина решил связаться с Поповым и попытался отстоять свою честь. "Браток", не чураясь нецензурной брани, высказал Евгению свое мнение. Мол, ему нужно было остановиться именно в этом районе, однако парковок рядом с местом назначения не было. Нарушитель считает, что в таком случае он имел полное право припарковаться, где ему удобно.

На что Попов справедливо отметил: правила действуют для всех.

"Правила для всех. Для чиновников, "братков", нормальных граждан. Ау, девяностые остались в прошлом!" – отрезал телеведущий.

Кстати, недавно Евгений Попов выгнал двух гостей из студии телепередачи "60 минут" за потасовку.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость274508
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Иванушка
"60 минут" это экстремисткая пропоганда. Люди становяться злыми и агресивными! Готовы убить друг друга.
Ты сперьва ноучис песать граматна, а посля лезь с саветоми.
ГостьВредный
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Каково его поведения на балаган-шоу? Хамство и бескультурье. Его пучеглазая подруга жизни такая же. Щас "братка" научит. Начни с себя, учитель.
007
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Скабеева бризгает ядовитой слюной.
Иванушка
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"60 минут" это экстремисткая пропоганда. Люди становяться злыми и агресивными! Готовы убить друг друга.
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