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Легендарной советской певицы Людмилы Сенчиной не стало зимой 2018 года.
Жизнь кумира миллионов унесла тяжелая болезнь – артистка страдала от рака
поджелудочной железы. Ее преданный и любящий супруг, а ныне вдовец Владимир
Андреев рассказал, какими были последние дни его знаменитой спутницы жизни.
Сенчина и Андреев не только состояли в счастливом браке, но и работали вместе. Мужчина занимал должность концертного директора артистки. Смерть любимой супруги стала настоящим ударом для Андреева. Несмотря на то, что советская и российская звезда скончалась через полтора года после того, как ей поставили страшный диагноз, этого времени не хватило Владимиру, чтобы смириться с неминуемой трагедией.
Любящий мужчина до последней секунды верил, что его жена сумеет побороть смертельную болезнь и выкарабкается. Владимир рассказал, что все время находился рядом с супругой. Он лично перевозил Людмилу Петровну между операционной и больничной палатами. Мужчина даже поселился на соседней койке рядом с умирающей возлюбленной.
"Вместо санитаров был я. Я до последнего верил в чудо", – дрожащим от слез голосом рассказывает убитый горем муж Сенчиной.
Андреев признался, что покойная артистка до сих пор занимает главное место в его сердце.
Любопытно, что роман будущих супругов начался по инициативе Людмилы Петровны. В молодости Владимир трудился строителем. Он познакомился с артисткой, когда занимался работами в доме Михаила Боярского. Стремительный роман закончился свадьбой. Любящие супруги четверть века прожили душа в душу.
Владимир Андреев решился на откровенный разговор в студии популярной телепередачи "Привет, Андрей!".
Такое мнение озвучили в офисе Зеленского