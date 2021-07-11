Мужчина ни на минуту не оставлял тяжелобольную артистку

Легендарной советской певицы Людмилы Сенчиной не стало зимой 2018 года. Жизнь кумира миллионов унесла тяжелая болезнь – артистка страдала от рака поджелудочной железы. Ее преданный и любящий супруг, а ныне вдовец Владимир Андреев рассказал, какими были последние дни его знаменитой спутницы жизни.



Сенчина и Андреев не только состояли в счастливом браке, но и работали вместе. Мужчина занимал должность концертного директора артистки. Смерть любимой супруги стала настоящим ударом для Андреева. Несмотря на то, что советская и российская звезда скончалась через полтора года после того, как ей поставили страшный диагноз, этого времени не хватило Владимиру, чтобы смириться с неминуемой трагедией.

Любящий мужчина до последней секунды верил, что его жена сумеет побороть смертельную болезнь и выкарабкается. Владимир рассказал, что все время находился рядом с супругой. Он лично перевозил Людмилу Петровну между операционной и больничной палатами. Мужчина даже поселился на соседней койке рядом с умирающей возлюбленной.

"Вместо санитаров был я. Я до последнего верил в чудо", – дрожащим от слез голосом рассказывает убитый горем муж Сенчиной.

Андреев признался, что покойная артистка до сих пор занимает главное место в его сердце.

Любопытно, что роман будущих супругов начался по инициативе Людмилы Петровны. В молодости Владимир трудился строителем. Он познакомился с артисткой, когда занимался работами в доме Михаила Боярского. Стремительный роман закончился свадьбой. Любящие супруги четверть века прожили душа в душу.

Владимир Андреев решился на откровенный разговор в студии популярной телепередачи "Привет, Андрей!".