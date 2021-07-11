Артисту пока сложно нащупать связь с внешним миром

Известия о госпитализации знаменитого музыканта Петра Мамонова серьезно перепугали его многочисленных поклонников. Артист тоже попал под атаку смертельного вируса COVID-19. Сейчас стало известно, что певца пытаются вывести из комы.



Последними новостями о состоянии здоровья Мамонова поделилась его супруга Ольга. Уже много дней звезда находится в коме. Сейчас медики начали постепенно выводить его из этого состояния.

"Он глаза открыл. Но пока ничего не понимает", – сообщила в беседе с корреспондентами "РЕН ТВ" перепуганная супруга знаменитости.

Ольга подчеркнула, что состояние Петра оценивается как крайне тяжелое.

Удивительно, но человеческие трагедии для кого-то являются просто очередным способом привлечь внимание. Так, недавно в желтой прессе неожиданно объявили о том, что Мамонов якобы умер.

