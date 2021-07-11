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Известия о госпитализации знаменитого музыканта Петра Мамонова серьезно
перепугали его многочисленных поклонников. Артист тоже попал под атаку
смертельного вируса COVID-19. Сейчас стало известно, что певца пытаются вывести
из комы.
Последними новостями о состоянии здоровья Мамонова поделилась его супруга Ольга. Уже много дней звезда находится в коме. Сейчас медики начали постепенно выводить его из этого состояния.
"Он глаза открыл. Но пока ничего не понимает", – сообщила в беседе с корреспондентами "РЕН ТВ" перепуганная супруга знаменитости.
Ольга подчеркнула, что состояние Петра оценивается как крайне тяжелое.
Удивительно, но человеческие трагедии для кого-то являются просто
очередным способом привлечь внимание. Так, недавно в желтой прессе неожиданно объявили
о том, что Мамонов якобы умер.
Такое мнение озвучили в офисе Зеленского