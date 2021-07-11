"Постоянно бухала": бывший Бузовой рассказал об отношениях

"Постоянно бухала": бывший Бузовой рассказал об отношениях
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Парень пожаловался на поведение своей экс-возлюбленной

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян заявил, что одни из его прошлых отношений были испорчены пагубным пристрастием второй половинки. В эфире телешоу "Дом-2" он заявил, что встречался с девушкой, которая регулярно выпивала.

Как передает "СтарХит", в недавнем выпуске программы обсуждали зависимость некоторых участников от алкоголя. Манукян был крайне недоволен тем, что те, вместо полезных занятий, занимаются подобным. Он отметил, что у его близкого человека тоже были подобные  проблемы.

"У меня были отношения, в которых моя девушка постоянно бухала. Это нихрена не смешно", – заявил он.

Однако кого именно имеет в виду Дава прояснять не стал. 

Известно, что Манукян встречался с Кариной Кросс и Ольгой Бузовой. Других подробностей личной жизни блогера нет. 

Ранее Ольга Бузова была замечена в нескольких скандалах, к которым привязывали якобы пристрастие девушки к алкогольным напиткам. Губерниев довел телеведущую до слез в прямом эфире вопросом, перестала ли она по утрам употреблять коньяк. После этого футбольного комментатора даже предложили уволить с ТВ.

До этого разразился скандал после выступления Бузовой в Волгограде. Поклонников артистки возмутило поведение девушки на сцене, они посчитали, что виной всем неадекватным действиям Ольги – алкогольное опьянение. 

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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