"Устрицы едим": Шаляпин похвастался карантинными буднями во Франции

"Устрицы едим": Шаляпин похвастался карантинными буднями во Франции
Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда отлично проводит время в европейском отеле

Ряд российских знаменитостей вскоре примет участие в съемках популярного шоу "Форт Боярд". Именно для этих целей известный певец Прохор Шаляпин в компании других российских селебрити прибыл во французский город Рошфор. Для поклонников легендарного телешоу известия о съемках нового сезона стали отличной новостью. Однако суровость нынешнего коронавирусного времени никто не отменял. Так что знаменитостям для начала необходимо высидеть десятидневный карантин.

Впрочем, заточением подобного рода времяпрепровождение назвать сложно. Со слов Шаляпина выходит, что карантин во Франции больше похож на отдых в райских кущах. Гостей из России обеспечили самыми комфортными условиями – они могут пользоваться помещениями фешенебельной гостиницы и огромным бассейном. Кормят наших звездных соотечественников тоже очень хорошо. Больше всего Шаляпину запомнились устрицы. На своей странице в "Инстаграм" певец разместил фотографию прямиком из бассейна с лазурной водой.

"То плещемся в бассейне, то устрицы едим", – подписал яркий кадр артист.

Любопытно, что Шаляпин приятно проводит время во французской гостинице вместе с популярной ведущей Даной Борисовой и известным артистом Павлом Комаровым.

Поклонники знаменитости пришли в восторг от роскошного обиталища Прохора. Также интернет-пользователей порадовал внешний вид их любимца.

"Отличный карантин", "Роскошник!", "Какая красота", "Красавчик", - пишут комментаторы.

Напомним, недавно артист угодил в громкий скандал. Шаляпин устроил войну с соседями из-за парковки.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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