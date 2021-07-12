Врачи продолжают бороться за жизнь певицы

Многомиллионная армия поклонников продолжает следить за новостями о состоянии здоровья певицы МакSим, которая уже почти месяц балансирует на грани жизни и смерти. И если еще пару дней назад представители исполнительницы хита "Знаешь ли ты" с осторожностью говорили, что артистка идет на поправку, то после получения свежих результатов анализов их прогнозы не столь оптимистичны.

Близкие друзья Марины Максимовой (настоящее имя певицы – прим. ред.) рассказали журналистам, что состояние певицы вновь резко ухудшилось.

Как оказалось, накануне медики сделали очередное КТ и взяли кровь для исследований.

"Обследование показало, что в ее легких сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, начался сепсис",

– печально заметила подруга артистки, подчеркнув, что сейчас МакSим снова находится в критическом состоянии.

Сейчас певица подключена к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. Ранее выяснилось, что МакSим по-прежнему не может самостоятельно дышать.

Специалисты пытались отключить звезду от ЭКМО, но сразу после этого дыхание МакSим остановилось. Как пишут в СМИ, кумир миллионов находится в глубоком сне. Сейчас она в состоянии совершать лишь автоматизированные движения.

К слову, представители Максимовой отказываются называть ее актуальное местонахождение, поэтому поклонники предположили, что звезду тайно перевели в другую больницу.

