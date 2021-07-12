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В СМИ активно обсуждают предстоящий развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Супруги были вместе 6 лет, однако, похоже, отношения все-таки спасти не удалось. В скором времени телеведущая и бизнесмен отправятся в суд на беседу, но, как это обычно и бывает, без дележки совместно нажитого не обошлось.
"СтарХиту" рассказали, что Омарову угрожают, вынуждая отказаться от всего, что было приобретено за время брака с ведущей "Дома-2".
"Курбану поступают угрозы: мол, если соберешься на что-то претендовать, будь готов к тому, что твоя репутация будет полностью уничтожена",
– рассказали осведомленные источники, подчеркнув, что Омарова обещают выставить в самом плохом свете.
А делить, кстати, супругам есть что. Чего стоит только роскошный дом, в котором пара жила последние годы. При этом в его строительство вкладывалась не только Бородина, но и ее избранник.
Омаров сдаваться не намерен, хотя его пока еще жена уверена, что никаких вопросов быть не может. Бизнесмен договорился о сотрудничестве с известным звездным адвокатом Сергеем Жориным, который отказался от комментариев, касающихся имущественных вопросов.
Вместо этого правозащитник коротко подчеркнул, что для его подопечного самое главное – дети и участие в их воспитании.
Ранее СМИ выяснили, что Бородина закрутила новый роман. Журналистам удалось узнать, кто заваливает телеведущую роскошными букетами цветов.
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