"Поступают угрозы": мужа Бородиной вынуждают отказаться от имущества при разводе

"Поступают угрозы": мужа Бородиной вынуждают отказаться от имущества при разводе
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бизнесмен уже обратился за помощью к именитым адвокатам

В СМИ активно обсуждают предстоящий развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Супруги были вместе 6 лет, однако, похоже, отношения все-таки спасти не удалось. В скором времени телеведущая и бизнесмен отправятся в суд на беседу, но, как это обычно и бывает, без дележки совместно нажитого не обошлось. 

"СтарХиту" рассказали, что Омарову угрожают, вынуждая отказаться от всего, что было приобретено за время брака с ведущей "Дома-2".

"Курбану поступают угрозы: мол, если соберешься на что-то претендовать, будь готов к тому, что твоя репутация будет полностью уничтожена", 

– рассказали осведомленные источники, подчеркнув, что Омарова обещают выставить в самом плохом свете. 

А делить, кстати, супругам есть что. Чего стоит только роскошный дом, в котором пара жила последние годы. При этом в его строительство вкладывалась не только Бородина, но и ее избранник. 

Омаров сдаваться не намерен, хотя его пока еще жена уверена, что никаких вопросов быть не может. Бизнесмен договорился о сотрудничестве с известным звездным адвокатом Сергеем Жориным, который отказался от комментариев, касающихся имущественных вопросов.  

Вместо этого правозащитник коротко подчеркнул, что для его подопечного самое главное – дети и участие в их воспитании. 

Ранее СМИ выяснили, что Бородина закрутила новый роман. Журналистам удалось узнать, кто заваливает телеведущую роскошными букетами цветов. 

Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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