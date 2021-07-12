"До чего же он очарователен": реакция принца Джорджа на матч Евро-2020 попала на видео

"До чего же он очарователен": реакция принца Джорджа на матч Евро-2020 попала на видео
Фото: Christian Charisius/dpa/www.globallookpress.com
Члены королевской семьи посетили финал чемпионата

В Лондоне состоялся финальный матч чемпионата Европы по футболу. За кубок боролись сборные Англии и Италии. Среди желающих посмотреть на красивую игру были замечены принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон. Компанию герцогам Кембриджским составил юный принц Джордж. 

Счет в прошедшей игре открыли англичане. Операторам удалось запечатлеть реакцию семилетнего представителя Букингемского дворца. Искренние эмоции принца умилили пользователей Сети. 

Малыш начал искренне улыбаться и хлопать в ладоши. После Джордж бросился в объятия отца, который отреагировал на гол сборной не менее эмоционально. Затем юный принц обнял и герцогиню, которая счастливо улыбалась, радуясь вместе с трибунами.

"Они так мило обнимаются, так спонтанно", "Это так мило, Боже", "До чего же он очарователен", "Какой искренний момент"," Это делает меня такой счастливой. Принц Джордж такой очаровательный. Нравятся эмоции отца и сына. Я не могу перестать смотреть это", 

– написали под видео. 

 

Напомним, что по результатам вчерашнего матча чемпионами Европы стали итальянцы. Заветный кубок сборная получила уже второй раз в истории, уточняет URA.ru

Счет открыла сборная Англии, но уже во втором тайме итальянцы смогли отыграться, реализовав момент на 67-ой минуте. В ходе основного времени победителя выявить не удалось. 

Исход Евро-2020 был решен в результате серии пенальти. Сильнее оказались итальянцы, которые завершили матч со счетом 3:2.

Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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