Никакого сепсиса у артистки нет

Некая подруга МакSим сообщила, что состояние певицы ухудшилось настолько, что даже начался сепсис. Однако пиар-менеджер Яна Богушевская прокомментировала появившиеся новости в СМИ.

Ранее стало известно, что после очередного обследования в легких артистки обнаружили сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Представитель Марины Максимовой (настоящее имя звезды) уточнила, что состояние ее подопечной не менялось.

Богушевская в комментарии Life указала на то, что ни одна подруга МакSим не могла бы получить подобные данные от докторов. К тому же, знаменитость доверяет лишь узкому кругу людей. Удивило пиарщицу и то, что эта женщина не стала раскрывать своего имени в разговоре со СМИ.

Максимова попала в больницу в середине июня. Певицу ввели в искусственную кому из-за практически 80% поражения легких. Врачам пришлось подключить артистку сначала к ИВЛ, а позже – ЭКМО. При этом попытка отключить звезду от аппарата не увенчалась успехом.

Где находится МакSим до сих пор не известно, СМИ сообщали, что ее тайно вывезли из больницы.