Слухи об ухудшившемся состоянии МакSим прояснили

Слухи об ухудшившемся состоянии МакSим прояснили
МакSим. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Никакого сепсиса у артистки нет

Некая подруга МакSим сообщила, что состояние певицы ухудшилось настолько, что даже начался сепсис. Однако пиар-менеджер Яна Богушевская прокомментировала появившиеся новости в СМИ.

Ранее стало известно, что после очередного обследования в легких артистки обнаружили сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Представитель Марины Максимовой (настоящее имя звезды) уточнила, что состояние ее подопечной не менялось.

Богушевская в комментарии Life указала на то, что ни одна подруга МакSим не могла бы получить подобные данные от докторов. К тому же, знаменитость доверяет лишь узкому кругу людей. Удивило пиарщицу и то, что эта женщина не стала раскрывать своего имени в разговоре со СМИ. 

Максимова попала в больницу в середине июня. Певицу ввели в искусственную кому из-за практически 80% поражения легких. Врачам пришлось подключить артистку сначала к ИВЛ, а позже – ЭКМО. При этом попытка отключить звезду от аппарата не увенчалась успехом. 

Где находится МакSим до сих пор не известно, СМИ сообщали, что ее тайно вывезли из больницы. 

Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Глава Nord Stream 2 AG рассказал об уступке России США

Американцы нарушили договоренности, ударив санкциями по "Северному потоку - 2"

Россию призвали быть настороже из-за убийства президента в Гаити

Причина кроется в исходящей от США опасности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1736 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей