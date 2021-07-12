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Некая подруга МакSим сообщила, что состояние певицы ухудшилось настолько, что даже начался сепсис. Однако пиар-менеджер Яна Богушевская прокомментировала появившиеся новости в СМИ.
Ранее стало известно, что после очередного обследования в легких артистки обнаружили сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Представитель Марины Максимовой (настоящее имя звезды) уточнила, что состояние ее подопечной не менялось.
Богушевская в комментарии Life указала на то, что ни одна подруга МакSим не могла бы получить подобные данные от докторов. К тому же, знаменитость доверяет лишь узкому кругу людей. Удивило пиарщицу и то, что эта женщина не стала раскрывать своего имени в разговоре со СМИ.
Максимова попала в больницу в середине июня. Певицу ввели в искусственную кому из-за практически 80% поражения легких. Врачам пришлось подключить артистку сначала к ИВЛ, а позже – ЭКМО. При этом попытка отключить звезду от аппарата не увенчалась успехом.
Где находится МакSим до сих пор не известно, СМИ сообщали, что ее тайно вывезли из больницы.
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