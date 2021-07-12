Одна из сестер по-свойски закинула на актера ноги

После расставания с Агатой Муцениеце поклонники пристально следят за личной жизнью Павла Прилучного. Долгое время "мажора" можно заметить только в компании Мирославы Карпович. Однако накануне в Сети появились фотографии, на которых актер запечатлен в компании двух длинноногих блондинок.

Снимок опубликовали сестры Катя и Волга Король. Близняшки в компании Прилучного отдыхали на яхте. При этом одну из девушек звезда российских сериалов прижал к себе, положив ей руку на бедро. Свободной рукой Павел взял свою спутницу за руку.

"Когда вроде бы все тоже самое, но нет…",

– гласит подпись под фотографией.

Примечательно, что это уже не первый раз, когда близняшки отдыхают в компании актера. В конце мая в "Тик-токе" блондинок появилось видео, на котором Прилучный поднимает одну из сестер на руки.

Как это ни странно, но многие пользователи Сети обрадовались такому повороту событий.

"Хоть за нормальное тело подержится, а не за кости", "Когда Мирус не преследует", "Прекрааааасное фото. Павел, сочные девочки! И главное, Мирки нет. А если даже и есть, то пусть смотрит", "Круто смотритесь", "И ни одного нравоучителя. Всем нравится картинка без Мирки. И мне нравится",

– написали в комментариях, намекая на то, что мало кому нравится пара Карпович и Прилучного.

Ранее Агата Муцениеце решила развеять все слухи о разводе со звездой "Закрытой школы". Актриса честно ответила на самые популярные вопросы о бывшем супруге.