"С того света просто вытащили": Меньшиков впервые рассказал о пережитой полгода назад коме

"С того света просто вытащили": Меньшиков впервые рассказал о пережитой полгода назад коме
Олег Меньшиков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
К счастью, неутешительные прогнозы врачей не оправдались

Олег Меньшиков редко говорит о своей личной жизни. Как правило, актер предпочитает обсуждать работу, однако в своем последнем интервью он решил сделать исключение и рассказал, что полгода назад российский кинематограф едва не лишился народного артиста. 

Как оказалось, о том, что актер неделю находился в коме, знала только его супруга и очень ограниченный круг людей. У Меньшикова была запланированная операция, но в один момент, как это принято говорить, что-то пошло не так. 

У актера резко упало давление, остановилось сердце. 

"Я неделю был в коме. Насте врачи (пользуясь случаем, нижайший поклон, с того света просто вытащили и уже не первый раз) говорили готовиться к худшему", 

– рассказал Олег Евгеньевич Светлане Бондарчук. 

При этом кома не была искусственной. За эти 7 дней особенно непросто было супруге Меньшикова. Анастасия Чернова почти не спала и не могла ни с кем говорить. Даже когда звезда отечественного кино пришла в себя, специалисты не исключали, что у него могут отказать ноги или начаться проблемы с мозгом. 

Прогнозы медиков в итоге не оправдались. Но именно молчание помогло Меньшикову правильно оценить произошедшее и сделать верные выводы, которые помогают ему и по сей день. 

Напомним, что в конце прошлого года Меньшиков вышел в свет с тростью. Звезда киноленты "Легенда 17" тогда рассказал, что это часть реабилитации, а с его здоровьем все в порядке. 

Источник: Ютуб-Шоу "Света вокруг света" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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