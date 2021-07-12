Варвара Шмыкова рассталась с супругом без скандалов

Актриса и ее теперь уже бывший муж объявили о расставании в соцсетях.

Варвара Шмыкова объявила поклонникам, что развелась соператором Евгением Козловым. Мужчина также выложил пост в Инстаграм с аналогичными словами.

Звезда сериала "Чики" призналась, что дата развода выпала на день ее с мужем знакомства 10 лет назад.

"Для меня сейчас это про иронию судьбы и про ценность момента, все в нашей жизни непостоянно",

– написала она.

Судя по всему, супруги расстались достойно, без взаимных упреков и скандалов. Шмыкова поблагодарила бывшего мужа за пройденный вместе путь и прожитые эмоции.

Поклонники оценили мирное расставание пары.

"Красиво, достойно развестись – уже редкость в наше время...Главное, сохранив уважение друг к другу, двигаться вперед к новым отношениям",

– написала одна из пользовательниц.



Другие были опечалены этой новостью. Для поклонников артистки она была неожиданной – пара выглядела счастливой.

"О как печально что ли (((((в такие моменты перестаёшь верить в что-то хорошее ....вы казались такой парой счастливой".

