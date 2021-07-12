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Актриса и ее теперь уже бывший муж объявили о расставании в соцсетях.
Варвара Шмыкова объявила поклонникам, что развелась соператором Евгением Козловым. Мужчина также выложил пост в Инстаграм с аналогичными словами.
Звезда сериала "Чики" призналась, что дата развода выпала на день ее с мужем знакомства 10 лет назад.
"Для меня сейчас это про иронию судьбы и про ценность момента, все в нашей жизни непостоянно",
– написала она.
Судя по всему, супруги расстались достойно, без взаимных упреков и скандалов. Шмыкова поблагодарила бывшего мужа за пройденный вместе путь и прожитые эмоции.
Поклонники оценили мирное расставание пары.
"Красиво, достойно развестись – уже редкость в наше время...Главное, сохранив уважение друг к другу, двигаться вперед к новым отношениям",
– написала одна из пользовательниц.
Другие были опечалены этой новостью. Для поклонников артистки она была неожиданной – пара выглядела счастливой.
"О как печально что ли (((((в такие моменты перестаёшь верить в что-то хорошее ....вы казались такой парой счастливой".
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