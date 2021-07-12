Сваха поделилась своим способом привлечь внимание

Известная сегодня ведущая Роза Сябитова начинала карьеру на маленьком кабельном телеканале. Ее первая программа называлась "Ищу любовь". После того, как сваха появилась на ТВ, ее заметили и другие – появились предложения выступать в качестве эксперта на других каналах. Так она попала на съемки первого выпуска "Давай поженимся!".



Сябитова сразу взяла быка за рога и заявила, что ведущие все делают неправильно. На съемках они старались говорить только хорошее гостям программы. Однако Роза посчитала, что смотреть передачу никто не будет – зрителю нужны эмоции, а для этого кто-то должен говорить и неприятные вещи. Так она и поступила – сказала гадость жениху.

"Слышь, сынок. У тебя все будет плохо. (…) Почему? Ты гол как сокол."

Соведущие поразились словам Сябитовой. Однако продюсеру пришлась по душе ее резкая манера ведения передачи – в результате она стала ведущей Первого канала. Об этом сваха поведала Валерии в интервью для Ютуб-канала "Между нами".

"Давай поженимся!" выходит в эфир с 2008 года. Ранее стало известно, почему покинувшая проект астролог Василиса Володина не возвращается к коллегам.