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Известная сегодня ведущая Роза Сябитова начинала карьеру на
маленьком кабельном телеканале. Ее первая программа называлась "Ищу любовь".
После того, как сваха появилась на ТВ, ее заметили и другие – появились
предложения выступать в качестве эксперта на других каналах. Так она попала на
съемки первого выпуска "Давай поженимся!".
Сябитова сразу взяла быка за рога и заявила, что ведущие все делают неправильно. На съемках они старались говорить только хорошее гостям программы. Однако Роза посчитала, что смотреть передачу никто не будет – зрителю нужны эмоции, а для этого кто-то должен говорить и неприятные вещи. Так она и поступила – сказала гадость жениху.
"Слышь, сынок. У тебя все будет плохо. (…) Почему? Ты гол как сокол."
Соведущие поразились словам Сябитовой. Однако продюсеру пришлась по душе ее резкая манера ведения передачи – в результате она стала ведущей Первого канала. Об этом сваха поведала Валерии в интервью для Ютуб-канала "Между нами".
"Давай поженимся!" выходит в эфир с 2008 года. Ранее стало известно, почему покинувшая проект астролог Василиса Володина не возвращается к коллегам.
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