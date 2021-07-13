Между бывшей женой и вдовой Грачевского разгорелся скандал из-за наследства

Между экс-женой и вдовой Грачевского разгорелся скандал из-за наследства
Борис Грачевский. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Первая супруга захотела оставить маленьких детей режиссера ни с чем

Как это обычно и бывает, после смерти великих артистов родственники и бывшие жены начинают активно бороться за наследство. Случай с уходом из жизни Бориса Грачевского не стал исключением. Вдова создателя "Ералаша" рассказала, что первая жена режиссера тоже решила выдвинуть свои права на супружескую долю.

Екатерина Белоцерковская, которая, судя по всему, в шоке от происходящего, призналась, что изначально указала всех наследников, но не так давно Галина Яковлевна, с которой Грачевский развелся еще 12 лет назад, устроила вдове неприятный сюрприз. 

Актриса напомнила экс-жене всенародного любимца, что во время расставания он оставил ей 3 квартиры, дачу, накопления и даже автомобиль, а сам режиссер остался с одним чемоданом вещей и жил на съемной квартире. Но почему-то Галина Яковлевна решила, что тоже хочет участвовать в дележке наследства. 

Сейчас Белоцерковская уверена, что бывшая жена просто решила оставить ее и детей ни с чем. 

"Уважаемая Г.Я., было бы гораздо честнее просто сказать в глаза: – "Катя, бери ребенка и иди куда хочешь".Это было бы честно, чем так нагло врать и просить выделить супружескую долю в Ералаше и продюсерском центре, а что имущество не хотите тоже поделить?" 

– возмущается вдова в своем "Инстаграме".

В комментариях отметилась и вторая жена Бориса Юрьевича. Анна назвала происходящее "позором и дном", подчеркнув, что поведение Галины Яковлевны – "просто вышка меркантильности". 

Пользователи Сети согласились со второй супругой создателя Ералаша. "Это чудовищно", – отметила одна из подписчиц Белоцерковской. Другие же подчеркнули, что никогда бы не стали так поступать, особенно по отношению к маленьким детям. 

Ранее вдова Грачевского впервые рассказала о потере ребенка после похорон супруга. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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