Забавный инцидент произошел на съемках "Ширли-мырли"

Валерий Гаркалин был одним из первых, кто отреагировал на новость о смерти Владимира Меньшова. Говоря с журналистами, артист едва смог сдержать слезы. Сегодня исполнитель главной роли в культовой комедии "Ширли-мырли" поделился трогательными воспоминаниями со съемочной площадки.

По словам Гаркалина, ему казалось, что Меньшов его не любит. Мол, когда режиссер смотрел на него, то на лице его было сожаление. Да и сыграть в фильме актера позвал не сам создатель картины, а ассистент.

Сомнения крепко засели в голове исполнителя главной роли, поэтому в один день он не выдержал. Гаркалин поделился своими переживаниями с Инной Чуриковой, гримерка которой находилась по-соседству.

Тогда актриса посоветовала своему коллеге напрямую признаться режиссеру в любви. Артист тут же вылетел в коридор, по которому как раз шел Владимир Валентинович.

"Я ему крикнул: "Вы не любите меня!", и такой гул прошелся по коридору. Он мне потом рассказывал, когда это услышал, то подумал, что я сошел с ума, переработал",

– поделился Гаркалин с Борисом Корчевниковым в студии шоу "Судьба человека".

Но потом Меньшов рухнул перед исполнителем главной роли в "Ширли-мырли" на колени и начал ползти к его коленям. Режиссер начал признаваться актеру в любви, спрашивая, как он может это доказать. "Стал мне подыгрывать, как подлинный артист", – объяснил Гаркалин.

Ранее Александр Олешко рассказал о необычной реакции пассажиров самолета на появление Меньшова.