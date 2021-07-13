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Не стало солиста известной красноярской рок-группы "План Дельта" Егора Пожидаева. Он ушел из жизни в возрасте 43 лет.
Причиной смерти стал коронавирус. Незадолго до этого музыкант попал в больницу с неутешительным диагнозом. Болезнь протекала тяжело, Пожидаева даже подключили к аппарату ИВЛ.
Все же специалистам удалось временно стабилизировать состояние певца, но в итоге болезнь оказалась сильнее. Спустя несколько дней после перевода в палату артист скончался.
Популярность Пожидаев получил, когда отбывал пятнадцатилетний срок в колонии. Именно в этот период своей жизни артист серьезно увлекся музыкой, начал писать песни.
Созданная им группа "Транзит-55" стала лауреатом конкурса "Калина Красная" в 2008. Во время вручения награды музыкант также получил еще один подарок – документ о досрочном освобождении.
Долгое время Пожидаев выступал в составе кавер-группы "Макароны по-флотски", но позже основал коллектив "План Дельта". Группа успела записать несколько авторских альбомов.
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