В личной жизни "мажора" наметились очередные перемены

Казалось, что наконец-то общественность успокоилась, перестав обсуждать личную жизнь Павла Прилучного после развода с Агатой Муцениеце. Мол, все понятно, актер в отношениях с Мирославой Карпович, все у них хорошо. Однако накануне у поклонников появилась новая тема для пересудов. Звезду российских сериалов заметили в компании двух длинноногих блондинок – Кати и Волги Король. Троица весело проводила время на яхте, а одну из девушек актер и вовсе заключил в объятия, которые точно нельзя назвать дружескими. Волга рассказала, какие отношения ее связывают с "мажором".

Блондинка призналась, что на яхте они отдыхал в компании друзей. И, судя по всему, Мирославу Карпович на вечеринку не позвали. На справедливый вопрос журналистов о том, что Король думает об отношениях актера с "папиной дочкой", прозвучал весьма неожиданный ответ.

"Я не слышала от Паши, что он сейчас с кем-то в отношениях. Большего сказать не могу: вы же понимаете, счастье любит тишину",

– кокетливо отметила одна из близняшек, которая поспешила добавить, что они проводят время вместе не из-за работы или каких-то совместных проектов.

Во время отдыха, кстати, друзья успели поиграть в "Мафию", послушать музыку и даже приготовить ужин. "С Пашей чудесно делать все на свете!" – заключила Волга.

Поклонники, к слову, поддержали выбор актера, заявив, что фигуристые близняшки лучше, чем слишком "костлявая" Карпович.