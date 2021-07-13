Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Нонны Мордюковой не стало в 2008 году. Главной наследницей народной артистки стала ее сестра – Наталья Катаева, которая ухаживала за звездой советского кинематографа в последние годы ее жизни. В итоге исполнительница роли Варвары Плющ в картине "Бриллиантовая рука" завещала своей сестре все свое имущество. Но накануне стало известно, что Катаева пропала.
В 2019 году у сына сестры Мордюковой нашлись внебрачные внукам. Женщина поступила мудро: квартиру разделила на части, раздав их новоиспеченным внукам. Как это обычно и бывает, имущественные вопросы привели к конфликтам и желанием родственников забрать себе самый лакомый кусочек.
Тревогу забила бывшая невестка Натальи Викторовны. По словам Лилианы Новиковой, единственная наследница народной артистки перестала выходить на связь еще в апреле. Тогда женщина попыталась дозвониться до Катаевой, желая поздравить ее с юбилеем, но так и не получила ответа.
"Все телефоны заблокированы. Мы не знаем, где она",
– сокрушалась Новикова в студии ток-шоу "Пусть говорят".
По одной из версий, Катаеву могут насильно удерживать в квартире, вынуждая отказаться от своей доли.
В полицию экс-невестка сестры Мордюковой пока не обращалась, потому что была уверена, что рядом с женщиной надежные люди, которые за ней присмотрят. Если в ближайшее время Катаева не выйдет на связь, то придется принять экстренные меры.
Ранее "Утро.ру" рассказало, почему рассорились Мордюкова и Миронов.
Опубликована обещанная президентом статья о Киеве и Москве
Решение китайского ЦБ стало для России самым настоящим подарком