Сестру актрисы могут насильно удерживать

Нонны Мордюковой не стало в 2008 году. Главной наследницей народной артистки стала ее сестра – Наталья Катаева, которая ухаживала за звездой советского кинематографа в последние годы ее жизни. В итоге исполнительница роли Варвары Плющ в картине "Бриллиантовая рука" завещала своей сестре все свое имущество. Но накануне стало известно, что Катаева пропала.

В 2019 году у сына сестры Мордюковой нашлись внебрачные внукам. Женщина поступила мудро: квартиру разделила на части, раздав их новоиспеченным внукам. Как это обычно и бывает, имущественные вопросы привели к конфликтам и желанием родственников забрать себе самый лакомый кусочек.

Тревогу забила бывшая невестка Натальи Викторовны. По словам Лилианы Новиковой, единственная наследница народной артистки перестала выходить на связь еще в апреле. Тогда женщина попыталась дозвониться до Катаевой, желая поздравить ее с юбилеем, но так и не получила ответа.

"Все телефоны заблокированы. Мы не знаем, где она",

– сокрушалась Новикова в студии ток-шоу "Пусть говорят".

По одной из версий, Катаеву могут насильно удерживать в квартире, вынуждая отказаться от своей доли.

В полицию экс-невестка сестры Мордюковой пока не обращалась, потому что была уверена, что рядом с женщиной надежные люди, которые за ней присмотрят. Если в ближайшее время Катаева не выйдет на связь, то придется принять экстренные меры.

Ранее "Утро.ру" рассказало, почему рассорились Мордюкова и Миронов.