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Очередной поворот в скандальной ситуации с имуществом легендарного
советского артиста Алексея Баталова поразил общественность. Внезапно в историю
вмешалась невестка Натальи Дрожжиной. Россиянка объявила, что готова взять
заботу о страдающей страшным недугом дочке Баталова на себя.
Женщина по имени Ирина является вдовой брата скандально известной артистки Дрожжиной. Напомним, Наталью вместе с супругом Михаилом Цивиным обвиняют в хищении ценных вещей, принадлежащих семейству Баталова, а также в махинациях с недвижимостью.
Перипетии вокруг вдовы Баталова Гитаны Леонтенко и ее тяжелобольной дочери Марии подробно обсуждаются в студиях многих телешоу. На один из выпусков "Прямого эфира" явилась Ирина.
Неизвестно на чем основываясь, невестка Дрожжиной объявила, что родные наследницы Баталова преисполнены коварством. Мол, все они спят и видят, как бы прибрать к рукам многомиллионное наследство Марии. По мнению Ирины, разбитая ДЦП женщина на самом деле никому не нужна.
"Давайте мы ее заберем, ей будет лучше с нами", – неожиданно объявила сердобольная россиянка.
Впрочем, вряд ли кто-то решится отдать нуждающуюся в особом уходе Марию чужому человеку.
Кстати, недавно семья Баталова заподозрила Дрожжину с супругом в новой афере. Родные покойного актера объявили, что их подписи на важных документах фиктивны.
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