Родные Дрожжиной намерены забрать тяжелобольную дочь Баталова

Родные Дрожжиной намерены забрать тяжелобольную дочь Баталова
Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Почему-то им кажется, что они лучше позаботятся о больной ДЦП женщине

Очередной поворот в скандальной ситуации с имуществом легендарного советского артиста Алексея Баталова поразил общественность. Внезапно в историю вмешалась невестка Натальи Дрожжиной. Россиянка объявила, что готова взять заботу о страдающей страшным недугом дочке Баталова на себя.

Женщина по имени Ирина является вдовой брата скандально известной артистки Дрожжиной. Напомним, Наталью вместе с супругом Михаилом Цивиным обвиняют в хищении ценных вещей, принадлежащих семейству Баталова, а также в махинациях с недвижимостью.

Перипетии вокруг вдовы Баталова Гитаны Леонтенко и ее тяжелобольной дочери Марии подробно обсуждаются в студиях многих телешоу. На один из выпусков "Прямого эфира" явилась Ирина.

Неизвестно на чем основываясь, невестка Дрожжиной объявила, что родные наследницы Баталова преисполнены коварством. Мол, все они спят и видят, как бы прибрать к рукам многомиллионное наследство Марии. По мнению Ирины, разбитая ДЦП женщина на самом деле никому не нужна.

"Давайте мы ее заберем, ей будет лучше с нами", – неожиданно объявила сердобольная россиянка.

Впрочем, вряд ли кто-то решится отдать нуждающуюся в особом уходе Марию чужому человеку.

Кстати, недавно семья Баталова заподозрила Дрожжину с супругом в новой афере. Родные покойного актера объявили, что их подписи на важных документах фиктивны.

Источник: "Прямой эфир" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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