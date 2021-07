Актриса разместила свежее фото в своих социальных сетях

Светлана Ходченкова уделяет много времени уходу за собой. В частности, звезда российского кинематографа регулярно тренируется, поддерживая свое тело в прекрасной форме. В этот раз актриса решила поделиться снимком в бикини, который привел ее поклонников в восторг.

Блондинка запечатлела себя в зеркало в ванной комнате. Из одежды на Светлане только красно-черный купальник и модная соломенная шляпка. Отсутсвие одежды позволило поклонникам разглядеть стальной пресс Ходченковой и ее рельефные ноги.

"You can leave your hat on (Вы можете оставить шляпу надетой – прим.ред.)",

– подписала снимок знаменитость.

В комментариях подписчики звезды сериала "Домашний арест" осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Ходченкова не зря пропадает на тренировках, потому что ее тело выглядит словно произведение искусства.

"Светлана, вы великолепны! Отличного отдыха вам", "Фигура огонь", "Идеальна!", "Не тело, а произведение искусства", "Вау! Света, видно ваши тренировки! Круто!", "Светлана, ну вы невероятная", "Богиня", "Какая женщина",

– вздыхают поклонники под публикацией.

Кстати, ранее длинноногая блондинка оказалась в центре скандала. Актрису заподозрили в отношениях с женатым на тот момент Семеном Слепаковым. В окружении рассказали, что причиной развода юмориста стала именно Ходченкова, с которой у барда была "легкая интрижка".