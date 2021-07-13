"Жизнь папы продолжается": Меньшова опубликовала последнее интервью отца

"Жизнь папы продолжается": Меньшова опубликовала последнее интервью отца
Фото: Victor Klyushkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Незадолго до своей кончины режиссер успел поговорить с дочерью по душам

9 дней назад не стало Владимира Меньшова. Многие поклонники фильмов культового режиссера восприняли эту потерю, как свою. Особенно непросто сейчас семье народного артиста. Дочь Владимира Валентиновича Юлия опубликовала последнее интервью актера, которое было снято в апреле, незадолго до его смерти. 

Как призналась телеведущая, беседу с отцом она планировала опубликовать только в сентябре. Тем более, что режиссер так и не успел посмотреть финальную версию монтажа. Уже тогда здоровье начало подводить Меньшова, из-за чего просмотр все время переносился. 

В своем "Инстаграме" журналистка вспомнила о традиции военных, когда после траурной музыки на похоронах обязательно играют бравурный и радостный марш. По словам Меньшовой, ее отец очень любил этот момент, поскольку считал это высшим проявлением мужества и силы. Ведь именно тогда становилось понятно, что жизнь продолжается. 

"Я надеюсь, что этот фильм станет отчасти таким вот "маршем" в его честь. А печаль будет становиться все светлее. Жизнь папы продолжается", 

– подытожила Юлия. 

В ходе интервью дочь успела задать Меньшову немало вопросов: и о браке с Верой Алентовой, и о мире кино. Поговорили даже о смерти. 

Режиссер рассказал, что понимает, что его поколению уже пора уходить. "А сам ты думаешь о смерти?" – поинтересовалась Меньшова. Ответ народного артиста был утвердительный.

Владимир Валентинович поделился, что хотел бы уйти спокойно, в своей постели. Успеть закончить дела. Режиссер честно признался, что готовится к своей смерти, но перед этим ему обязательно нужно разобраться с "хлопотами". При этом Меньшову, по его словам, не страшно. 

Напомним, что режиссер скончался 5 июля от осложнений, вызванных коронавирусом. Похоронили Меньшова на Новодевичьем кладбище. 

Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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