Поклонники гадают, в чем секрет таких кардинальных перемен

Шура опубликовал свежее фото, которое удивило даже самых искушенных пользователей "Инстаграма". Исполнитель хита "Ты не верь слезам" настолько сильно изменился, что далеко не все смогли узнать в нем кумира миллионов.

На снимке артист стоит боком к камере в коралловой рубашке и светлых обтягивающих джинсах. Шура хотел привлечь внимание к новой паре обуви, но поклонников заинтересовало совсем другое.

Одни тут же начали спрашивать, не болен ли артист, другие же стали просить певца поделиться секретом, который помог ему избавиться от не одного десятка лишних килограммов.

"Сашка, ты больше не худей", "Я уже переживаю, с вами точно все ок?", "Простите, вы не болеете?", "Александр, больше худеть не нужно!"

– просят фанаты.

Другие же в один голос уверяют, что Шура стал выглядеть моложе. Многие даже подумали, что фотография была сделана много лет назад, потому что еще совсем недавно их кумир выглядел совсем иначе.

"Это фото сейчас сделано???", "Вот это да! Я как будто вернулась в 90-е. Красавчик!", "18-летний мальчуган", "Шурочка, вы с каждым днем все моложе!", "Прямо не узнала. Пришлось приглядываться", "Подскажите, как так похудеть?"

– не унимаются поклонники.

Сам Шура не комментарии неравнодушных пользователей не отвечает.

Ранее артист перебрал с алкоголем и устроил дебош в баре.