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Олег Газманов рассказал о судьбе своей недвижимости в
Юрмале. Он не был в своей квартире с 2014 года – тогда ему запретили въезд в
Латвию. Мол, поддерживает "российский империализм" – таков был вердикт
министерства иностранных дел.
Артист признался, что не имеет представления, что происходит с его апартаментами. Он не исключил, что там давно могли поселиться бомжи, а может, от дома остались одни руины. Тем не менее, Газманов исправно платит большие налоги и "поднимает экономику Латвии", невзирая на недружелюбное поведение властей страны. Продавать квартиру певец пока не готов. Ему жаль терять деньги – ведь цены на недвижимость там рухнули, и придется расстаться с имуществом за сумму, в три раза меньшую. Об этом Газманов рассказал в беседе с изданием "Дни.ру".
"Причем цены рухнули после того, как меня перестали туда пускать – сами себя наказали!" – отмечает артист.
Недвижимостью на курортах Латвии в свое время обзавелись многие российские знаменитости. В числе обладателей – Владимир Винокур, Борис Моисеев, Клара Новикова и другие артисты.
Ранее Газманов в рядах других звезд попал в немилость украинских властей за концерты в Крыму.
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