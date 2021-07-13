Певец значится в черном списке страны

Олег Газманов рассказал о судьбе своей недвижимости в Юрмале. Он не был в своей квартире с 2014 года – тогда ему запретили въезд в Латвию. Мол, поддерживает "российский империализм" – таков был вердикт министерства иностранных дел.



Артист признался, что не имеет представления, что происходит с его апартаментами. Он не исключил, что там давно могли поселиться бомжи, а может, от дома остались одни руины. Тем не менее, Газманов исправно платит большие налоги и "поднимает экономику Латвии", невзирая на недружелюбное поведение властей страны. Продавать квартиру певец пока не готов. Ему жаль терять деньги – ведь цены на недвижимость там рухнули, и придется расстаться с имуществом за сумму, в три раза меньшую. Об этом Газманов рассказал в беседе с изданием "Дни.ру".

"Причем цены рухнули после того, как меня перестали туда пускать – сами себя наказали!" – отмечает артист.

Недвижимостью на курортах Латвии в свое время обзавелись многие российские знаменитости. В числе обладателей – Владимир Винокур, Борис Моисеев, Клара Новикова и другие артисты.

Ранее Газманов в рядах других звезд попал в немилость украинских властей за концерты в Крыму.