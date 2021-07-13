Не пускают с 2014 года: что стало с квартирой Газманова в Латвии

Не пускают с 2014 года: что стало с квартирой Газманова в Латвии
Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец значится в черном списке страны

Олег Газманов рассказал о судьбе своей недвижимости в Юрмале. Он не был в своей квартире с 2014 года – тогда ему запретили въезд в Латвию. Мол, поддерживает "российский империализм" – таков был вердикт министерства иностранных дел.

Артист признался, что не имеет представления, что происходит с его апартаментами. Он не исключил, что там давно могли поселиться бомжи, а может, от дома остались одни руины. Тем не менее, Газманов исправно платит большие налоги и "поднимает экономику Латвии", невзирая на недружелюбное поведение властей страны. Продавать квартиру певец пока не готов. Ему жаль терять деньги – ведь цены на недвижимость там рухнули, и придется расстаться с имуществом за сумму, в три раза меньшую. Об этом Газманов рассказал в беседе с изданием "Дни.ру".

"Причем цены рухнули после того, как меня перестали туда пускать – сами себя наказали!" – отмечает артист.

Недвижимостью на курортах Латвии в свое время обзавелись многие российские знаменитости. В числе обладателей – Владимир Винокур, Борис Моисеев, Клара Новикова и другие артисты.

Ранее Газманов в рядах других звезд попал в немилость украинских властей за концерты в Крыму.

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Не надо лукавить": эксперты оценили статью Путина про Украину

Исторические факты поданы без искажений, признают специалисты

Россия решила догнать СССР… по производству самолетов

Инициатива Минпромторга направлена на формирование качественно новой отечественной авиационной системы для перевозки пассажиров и грузов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1738 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей