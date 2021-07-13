Пиарщица осадила Соседова после слов о "лежащей бездыханно" МакSим

Пиарщица осадила Соседова после слов о "лежащей бездыханно" МакSим
МакSим. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Представительница певицы заявила, что родным лучше знать, что с ней происходит

Яна Богушевская ответила критику Сергею Соседову, который ранее весьма резко высказался о состоянии певицы МакSим. Тот заявил, общаясь с журналистами, что не знает, зачем говорить об артистке, раз она "лежит трупом" и "бездыханно". Критик в разговоре с NEWS.ru отметил, что никто сейчас ничего точно не знает о ее состоянии. Мол, раз она в коме, в палату не пускают даже родных. Представительница звезды осадила музыкального эксперта.

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Публикация от Марина Максимова (@maksimartist)

Пиарщица заявила, что  "о физическом состоянии Марины родственники знают порядком больше, чем Соседов". Богушевская не стала отрицать, что в реанимацию кМакSим никого не пускают. Но так заведено. И это вовсе не значит, что родные не в курсе происходящего. Об этом она сказала в беседе с "Пятым каналом".

О состоянии певицы периодически распространяются все новые слухи. Так, ранее СМИ писали, что у МакSим сепсис. Однако оказалось, что это неправда.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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