Александр Стефанович лежал в реанимации

Бывший супруг Аллы Пугачевой скончался – об этом сообщают в соцсетях.

Как пишет телеграм-канал Baza, Стефанович заразился коронавирусом и лежал в реанимации. У режиссера было обширное поражение легких из-за вируса. Лечили его в больнице им. Бахрушиных. Подробностей пока не приводится.

Отметим, что новости о госпитализации 76-летнего Стефановича появились еще 5 июля. Сообщалось и о поражении легких. Экс-муж Примадонны тогда заявил прессе, что информация о том, что он подхватил ковид, ложная. По словам Александра, у него была банальная простуда.

Сама Пугачева пока никак не отреагировала на трагическое известие. В Инстаграм звезда давно ничего не публиковала. Напомним, Пугачева и Стефанович поженились в 77-м году, однако долго брак не продержался. Уже в 81-м они расстались.

Отметим, что пока нет официального подтверждения смерти Стефановича.