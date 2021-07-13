Умер бывший муж Пугачевой - соцсети

Умер бывший муж Пугачевой - соцсети
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Стефанович лежал в реанимации

Бывший супруг Аллы Пугачевой скончался – об этом сообщают в соцсетях.

Как пишет телеграм-канал Baza, Стефанович заразился коронавирусом и лежал в реанимации. У режиссера было обширное поражение легких из-за вируса. Лечили его в больнице им. Бахрушиных. Подробностей пока не приводится.

Отметим, что новости о госпитализации 76-летнего Стефановича появились еще 5 июля. Сообщалось и о поражении легких. Экс-муж Примадонны тогда заявил прессе, что информация о том, что он подхватил ковид, ложная. По словам Александра, у него была банальная простуда.

Сама Пугачева пока никак не отреагировала на трагическое известие. В Инстаграм звезда давно ничего не публиковала. Напомним, Пугачева и Стефанович поженились в 77-м году, однако долго брак не продержался. Уже в 81-м они расстались.

Отметим, что пока нет официального подтверждения смерти Стефановича.

Источник: Baza • Требует проверки
Кристина ЧЕРНИКОВА

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