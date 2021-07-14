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Вся страна пристально отслеживает появление новой информации о состоянии здоровья любимицы миллионов российских зрителей Анастасии Заворотнюк. Близкий к семейству артистки кинодеятель рассказал, что знаменитость все еще страдает от сильных болей и периодически теряет сознание.
Страшный диагноз – рак головного мозга самой главной "няне России" поставили еще в 2018-м году. С тех пор знаменитость не перестает бороться за свою жизнь. Артистка проходит сложное лечение и не собирается опускать руки. По последним данным, головные боли стали менее интенсивными, однако до сих пор мучают актрису.
Родные боятся оставлять знаменитую артистку в одиночестве, рассказывает режиссер Анатолий Демидов. Рядом с ней всегда находится опытная сиделка. Анастасия старается проводить время на воздухе – она подолгу прогуливается в инвалидной коляске по территории своего особняка в подмосковном Крекшино.
Болезнь сильно отразилась на внешнем виде звезды. Из-за медицинских процедур Заворотнюк решилась своих роскошных локонов. Также серьезно пострадали ее внутренние органы – печень, почки, сердце. Частично парализована правая рука. У Заворотнюк начались проблемы с речью и двигательной функцией. Периодически бывают провалы в памяти. Звезда сильно располнела и носит косынку. С артисткой постоянно работает массажист, который старается облегчить ее страдания.
Анастасия верит в исцеление и молит небеса о помощи. Она подолгу беседует с батюшкой и старается примириться со своим положением, пишет издание "Комсомольская правда".
Ранее появились слухи, что ухудшение состояния звезды было спровоцировано приемом огромного количества медикаментов.
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