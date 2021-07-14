Снимающегося в "Сватах" Кикабидзе размазали за "злобные высказывания и русофобскую позицию"

Снимающегося в "Сватах" Кикабидзе размазали за "злобные высказывания и русофобскую позицию"
Вахтанг Кикабидзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Жители нашей страны не забыли о том, что артист наговорил о России

Отношение россиян к известному советскому и грузинскому актеру Вахтангу Кикабидзе весьма неоднозначное. Многих по-настоящему взбесило известие о том, что знаменитость будет играть в очередном сезоне популярного телесериала "Сваты".

Те, кто дальше ролей Кикабидзе в кино не заглядывают, считают артиста настоящим профессионалом и легендой кинематографа. А вот люди, знакомые с его политической позицией и отношением к России, давно вычеркнули Вахтанга Константиновича из перечня любимых артистов.

Человек, который всю свою карьеру построил в Советском Союзе, ядром которого всегда была Россия, в какой-то момент решил расплеваться с отчизной и начал поливать наше государство грязью. При этом ему вполне симпатичны действия киевских властей, которые прославились угнетением русских на территории Украины и кровавой бойней на Донбассе.

Так что появление Кикабидзе в полюбившемся многим телесериале вызвало волну недовольства. Зрители не сдерживали эмоции и высказались на фан-страничке "Сватов".

"Зачем мешать кашу с тараканами? Теплый семейный фильм!", "Он ненавидит Россию и русских, о чем неоднократно высказывался", "Он не великий актер! Вот Рыбников, Никулин Миронов, Крючков, Куравлев – вот они Великие! А он так себе", "Не надо трекать языком злобные высказывания", "Человек, который с 91 года ничего хорошего о России и россиянах не сказал", "Он в нашей стране и стал знаменит. А теперь против нас попер", "Всем хорошо известна его русофобская позиция", – негодуют интернет-пользователи.

Напомним, недавно в Сети появилась свежая фотография Кикабидзе крупным планом. Многие отметили, что для своего почтенного 82-летнего возраста артист выглядит замечательно.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Николай
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"Великороссы" всегда считали себя ближе к богу а теперь чтобы не снижать эту планку "катают" под обиженных и любую правду со стороны других национальностей - берут в штыки. Чи ки "....в какой-то момент решил расплеваться" - момент то значимый - и из истории не выбросишь. А если не считаться с этим моментом г-жа Федоровы - значило бы плевать в себя в свой народ в свою идентичность в свою страну - и прославлять окуппанта - врага. Этого вам конечно было-бы больше по душе - не так-ли?
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