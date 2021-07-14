Жители нашей страны не забыли о том, что артист наговорил о России

Отношение россиян к известному советскому и грузинскому актеру Вахтангу Кикабидзе весьма неоднозначное. Многих по-настоящему взбесило известие о том, что знаменитость будет играть в очередном сезоне популярного телесериала "Сваты".



Те, кто дальше ролей Кикабидзе в кино не заглядывают, считают артиста настоящим профессионалом и легендой кинематографа. А вот люди, знакомые с его политической позицией и отношением к России, давно вычеркнули Вахтанга Константиновича из перечня любимых артистов.

Человек, который всю свою карьеру построил в Советском Союзе, ядром которого всегда была Россия, в какой-то момент решил расплеваться с отчизной и начал поливать наше государство грязью. При этом ему вполне симпатичны действия киевских властей, которые прославились угнетением русских на территории Украины и кровавой бойней на Донбассе.

Так что появление Кикабидзе в полюбившемся многим телесериале вызвало волну недовольства. Зрители не сдерживали эмоции и высказались на фан-страничке "Сватов".

"Зачем мешать кашу с тараканами? Теплый семейный фильм!", "Он ненавидит Россию и русских, о чем неоднократно высказывался", "Он не великий актер! Вот Рыбников, Никулин Миронов, Крючков, Куравлев – вот они Великие! А он так себе", "Не надо трекать языком злобные высказывания", "Человек, который с 91 года ничего хорошего о России и россиянах не сказал", "Он в нашей стране и стал знаменит. А теперь против нас попер", "Всем хорошо известна его русофобская позиция", – негодуют интернет-пользователи.

Напомним, недавно в Сети появилась свежая фотография Кикабидзе крупным планом. Многие отметили, что для своего почтенного 82-летнего возраста артист выглядит замечательно.