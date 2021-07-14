Дочь Распутиной обратилась к своднику и обзавелась миллионером из Монако

Дочь Распутиной обратилась к своднику и обзавелась миллионером из Монако
Маша Распутина. Фото: Anna Salynskaya /Russian Look/ www.globallookpress.com
Девушка с восторгом рассказывает о переменах в личной жизни

Младшая наследница знаменитой российской певицы Маши Распутиной решила устроить свое личное счастье при помощи известного сводника Петра Листермана. Скандально известный мужчина подобрал для девушки щедрого миллионера, который готов оплачивать все "хотелки" звездной наследницы.

В жизни 20-летней Марии Захаровой произошли приятные перемены. Судя по всему, дочь знаменитой певицы разочаровалась в традиционных способах устройства личной жизни. Она решила обратиться к профессионалу и ничуть не жалеет о таком шаге. Через Листермана Мария познакомилась с миллионером по имени Сергей. Богач живет в Монако и рад взять на содержание русскую красавицу.

Маша с восторгом объявила, что пока они общаются с Сергеем по переписке. Молодой девушке очень нравится, что в ее жизни появился щедрый богач. В беседе с журналистами издания "Комсомольская правда" дочь Распутиной и с гордостью объявила, что мужчина обещал устроить ей шоппинг на 10 тысяч евро.

Пока Мария и Сергей встретились очно всего лишь один раз. Миллионер из Монако сразу восхитился юной русской прелестницей. Листерман тоже доволен своей работой – и девушка, и богач в восторге друг от друга. Маша рассказывает, что ее новый ухажер "очень приятный мужчина". Загадывать, к чему приведет это знакомство, пока рано. Сейчас молодые люди наслаждаются друг другом и надеются видеться почаще, пишет РИА ФАН.

Кстати, недавно стало известно о тайном сыне супруга Распутиной. При этом у Марии-младшей сложились весьма сложные отношения с отцом и его родственниками. Девушка появилась на свет в союзе матери с Виктором Захаром, однако практически не видит родителя.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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