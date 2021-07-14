Боярский попал в больницу с коронавирусом

Актер заявил, что чувствует себя нормально

71-летний Михаил Боярский госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве. По информации журналистов, у актера COVID-19.

Как пишет телеграм-канал Mash, знаменитость болеет уже неделю. А три дня назад он попал на больничную койку. Сам артист заявил, что самочувствие у него нормальное, а он и "не такое видал на своем веку", уточняет телеканал "360".  

Представитель Боярского же прокомментировал телеграм-каналу РИА "Новости" эту информацию. Сообщается, что у актера лишь подозрение на коронавирус, а сам он якобы сейчас дома. 

Источник: Телеграм-канал Mash
Полина ИВАНОВА

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