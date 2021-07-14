Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
798 новости
71-летний Михаил Боярский госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве. По информации журналистов, у актера COVID-19.
Как пишет телеграм-канал Mash, знаменитость болеет уже неделю. А три дня назад он попал на больничную койку. Сам артист заявил, что самочувствие у него нормальное, а он и "не такое видал на своем веку", уточняет телеканал "360".
Представитель Боярского же прокомментировал телеграм-каналу РИА "Новости" эту информацию. Сообщается, что у актера лишь подозрение на коронавирус, а сам он якобы сейчас дома.
Президент рассказал о начале работы по проекту "анти-Россия"
Инициатива Минпромторга направлена на формирование качественно новой отечественной авиационной системы для перевозки пассажиров и грузов