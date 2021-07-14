Артист не может самостоятельно дышать

Музыкант Петр Мамонов, которые попал в больницу с коронавирусом, остается в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщила супруга создателя группы "Звуки Му" Ольга.

По ее словам, артист не может сам дышать – он полностью на ИВЛ. Со вчерашнего дня ситуация усложнилась. Однако что именно случилось, Ольга рассказывать не стала – ей запретил сын, чтобы не провоцировать шоу.

Жена Мамонова отметила, что врачи много чего ей говорят, но все намного хуже. "Ничего хорошего", – добавила она в разговоре с телеканалом "360".

Как напоминает RT, в начале недели врачи пытались вывести музыканта из искусственной комы, но ничего не вышло. Мамонов попал в больницу в начале июля. У него было 87% поражения легких. Артист находится на ИВЛ. При этом в Сети ходили слухи, что знаменитость не справилась с болезнью. Однако супруга Мамонова быстро пресекла эти сплетни.