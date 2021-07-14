"Ничего хорошего": заболевшему коронавирусом Мамонову стало хуже

"Ничего хорошего": заболевшему коронавирусом Мамонову стало хуже
Петр Мамонов. Фото: Vladimir Zaytsev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Артист не может самостоятельно дышать

Музыкант Петр Мамонов, которые попал в больницу с коронавирусом, остается в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщила супруга создателя группы "Звуки Му" Ольга. 

По ее словам, артист не может сам дышать – он полностью на ИВЛ. Со вчерашнего дня ситуация усложнилась. Однако что именно случилось, Ольга рассказывать не стала – ей запретил сын, чтобы не провоцировать шоу. 

Жена Мамонова отметила, что врачи много чего ей говорят, но все намного хуже. "Ничего хорошего", – добавила она в разговоре с телеканалом "360"

Как напоминает RT, в начале недели врачи пытались вывести музыканта из искусственной комы, но ничего не вышло. Мамонов попал в больницу в начале июля. У него было 87% поражения легких. Артист находится на ИВЛ. При этом в Сети ходили слухи, что знаменитость не справилась с болезнью. Однако супруга Мамонова быстро пресекла эти сплетни. 

Полина ИВАНОВА

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