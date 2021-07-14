Артист до сих пор не может свыкнуться с потерей

Известный российский актер Валерий Гаркалин пережил тяжелый удар судьбы более 10 лет назад. В 2009-м году не стало его любимой супруги Екатерины. Теперь артист рассказал о загадочных обстоятельствах смерти жены и объявил, что считает себя виновным в ее уходе.



Официальная версия смерти Екатерины Гаркалиной – онкологическое заболевание кишечника. Однако звезда культового советского кинофильма "Ширли-мырли" считает, на тот свет супругу отправил злой рок. Любимой и любящей жене пришлось взять на себя нависшую над Гаркалиным смерть. Валерий убежден, что Екатерина покинула этот мир вместо него.

Знаменитый советский и российский артист пережил две клинические смерти. Каждый раз рядом с ним была возлюбленная. Истовые молитвы Екатерины спасали Валерия. По его мнению, высшие силы согласились забрать ее жизнь место его.

Гаркалин указал на поразительное стечение обстоятельств. Тромб, который неминуемо должен был убить артиста, внезапно остановился и не дошел до сердца. А буквально через полгода Екатерина скончалась.

"Как я могу еще объяснить этот ход событий?" – откровенничает знаменитость на телешоу "Судьба человека".

Гаркалин навсегда сохранил образ любимой супруги в сердце. Артист убежден, что Екатерина ждет его на том свете. За пределами этой жизни любящие сердца снова смогут соединиться.

Кстати, на этом интервью Гаркалин также рассказал, почему режиссер Владимир Меньшов ползал перед ним на коленях.