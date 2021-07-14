Подписчики не оценили свежую фотосессию певицы

Наташа Королева любит радовать своих поклонников откровенными и яркими кадрами. Эпатировать публику у исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" получается отлично. Вот и в этот раз свежие фотографии певицы вызвали у поклонников весьма противоречивые эмоции.

Снимки Королева опубликовала на своей странице в "Инстаграм". На них она запечатлена лежащей в голубых гортензиях. Артистка подобрала наряд в тон цветам: брючный костюм с синими бутонами и насыщенно синего цвета спортивный топ, который подчеркнул пышные формы звезды.

"Лето, ах лето, лето звездное звонче пой! Лето, ах лето, лето звездное будь со мной!"

– подписала снимок Королева, процитировав хит Аллы Пугачевой "Звездное лето".

Но поклонники не разделили радостное настроение звезды российской эстрады. Многие решили, что певица перестаралась с фотошопом, из-за чего изменилась до неузнаваемости. Другим же не понравилось, что 48-летняя Королева публикует настолько откровенные фотографии.

"У Вас от фильтров лицо размазалось", "Зачем постоянно показывать свои зубные протезы?", "Старая ты, Наташка, пора уже и посерьезнее быть, хватит пиарится", "Ужасно! Кто вас фоткал, руки завязать на время...", "От прежней Наташи мало что осталось", "Наташа, это вообще ВЫ?"

– написали неприятно удивленные подписчики артистки.

Однако нашлись и те, кто оценил смелость Королевой, отметив, что она в прекрасной форме.

Ранее облаченная в купальник Королева взбесила народ.