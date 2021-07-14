Актриса переписала дом на мать

Многомиллионная армия поклонников внимательно следит за новостями о состоянии тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что с финансовым состоянием "главной няни" страны не все так гладко. Мол, актриса серьезно задолжала налоговой, поэтому ее разыскивают судебные приставы. Но знаменитость нашла способ сделать так, чтобы контрольная инспекция ее больше не беспокоила.

Как оказалось, у Заворотнюк есть несколько квартир в России, апартаменты за рубежом и роскошный загородный дом. Именно его, кстати, звезда сериала "Моя прекрасная няня" переписала на свою мать.

Режиссер Анатолий Демидов предположил, что таким образом знаменитость решила защитить свое имущество от судебных приставов, которые, в теории, могли бы арестовать дом за долги. Ведь именно из-за своей болезни актриса лишилась фирм, в развитие которых вкладывала очень много сил и средств.

Также не исключено, что так Анастасия решила просто перестраховаться на случай непредвиденных обстоятельств, ведь нельзя забывать о том, что онкология – очень коварная болезнь.

Ранее в СМИ появились подробности состояния Заворотнюк. Знакомый с ситуацией кинодеятель рассказал, что иногда актриса теряет сознание от боли. Также из-за постоянных медицинских процедур звезда сильно располнела и лишилась своих роскошных волос.