Сябитова нашла объяснение возвращению эмигрантов в Россию

Сябитова нашла объяснение возвращению эмигрантов в Россию
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Пандемия внесла коррективы в жизни многих женихов и невест

Главная сваха страны Роза Сябитова рассказала о любопытной тенденции, которую заметила в последнее время. Как оказалось, что все больше эмигрантов, которые в свое время уехали из России, стали поголовно возвращаться на родину. 

Ведущая шоу "Давай поженимся!" рассказала, что начала спрашивать у эмигрантов напрямую, мол, почему они все-таки покинули Запад, где так хорошо, и снова оказались в России. 

"Общий вывод таков – во-первых, там работы нет в связи с пандемией, в России работы много, отсюда и карьера, и всё остальное", 

– заключила Сябитова, добавив, что это не единственная причина. 

По словам соведущей Ларисы Гузеевой, заморские женихи делают выбор в пользу россиянок не только потому, что они хороши собой и не боятся работать. Большую роль играет приданое. Поэтому на Западе поняли, что из-за нищеты в России и своих женихов хватает. 

Кстати, даже по съемкам "Давай поженимся!" понятно, что все больше россиян стремятся на родину. Все чаще в выпусках в качестве приглашенных гостей стали появиться люди, которые когда-то жили за границей, но приняли решение вернуться назад. 

Ранее Сябитова рассказала, благодаря чему смогла попасть на Первый канал. Изначально сваха была ведущей на небольшом телеканале, но появлению в "Давай поженимся!" поспособствовал случай. 

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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