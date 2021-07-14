Певица приехала на известный фестиваль "Славянский базар"

Сегодня, 14 июля, стартовал один из немногих музыкальных фестивалей, который смог уцелеть в это непростое время. В этом году "Славянский базар" отмечает крупную дату – 30 лет. По этому случаю организаторы пригласили самых именитых звезд эстрады. Тамара Гвердцители, например, прибыла в Витебск одной из первых.

Сошедшую с поезда певицу было не узнать: ярко-голубая футболка, брюки и расшитые крупными камнями маска и перчатки. При этом артистка была без привычного сценического макияжа и пышной шевелюры. Перекинувшись парой фраз с директором Владимиром Березиным, Гвердцители отправилась в отель.

Мужчина, кстати, успел поговорить с журналистами. Директор певицы признался, что из-за пандемии коронавируса давно не видел Гвердцители. Но, по его мнению, за это время артистка стала еще лучше.

"Хочу сказать, что Тамара стала еще очаровательней и приятнее. У нее до сих пор такая трогательная детская душа!"

– поделился Березин, добавив, что при этом Гвердцители осталась неизменно застенчивой. Директор решил, что все дело в воспитании и грузинских корнях звезды.

Кстати, еще в прошлом году Тамара Михайловна избавилась от 10 лишних килограммов. Как оказалось, за время пандемии певица не стала выглядеть хуже, сумев сохранить форму.

Увидеть Гвердцители во всей красе гости фестиваля смогут уже завтра. Артистка станет одной из главных звезд мероприятия.

Ранее стало известно, что из-за конфликта с Гвердцители ее соседке пришлось вызывать скорую помощь.