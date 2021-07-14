Людмила Хитяева осудила знаменитостей, которые решили рожать в позднем возрасте

Вот уже почти три года Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью – раком головного мозга. О заболевании стало известно после того, как на свет появилась младшая дочь 50-летней "прекрасной няни" Мила. Тогда многие решили, что онкология стала следствием процедуры ЭКО, к которой, по слухам, прибегла артистка, желая подарить Петру Чернышеву ребенка. Людмила Хитяева осудила актрису, ставшей матерью в относительно позднем для этого возрасте.

Беседуя с журналистами "Экспресс газеты", звезда советского кинематографа затронула тему материнства. Актриса отметила, что не понимает женщин, которые решаются на роды, будучи уже в возрасте. На пару с Заворотнюк досталось и отметившей недавно 50-й день рождения Лере Кудрявцевой, которая в 2018 году стала мамой во второй раз.

"Я рано стала мамой, не то что сейчас Лера Кудрявцева или Анастасия Заворотнюк почти в 50 лет отважились на позднее материнство. Мне кажется, нельзя так поздно рожать!"

– возмутилась звезда "Тихого Дона".

Она также поспешила объяснить свою точку зрения. По словам Хитяевой, она не совсем понимает, как сторонницы позднего материнства успеют вырастить своих наследников, не говоря уже о том, чтобы успеть понянчиться с внуками.

Ранее в СМИ появились подробности состояния Заворотнюк. Из-за своей болезни звезда иногда теряет сознание. Также она сильно располнела и лишилась своей роскошной шевелюры.