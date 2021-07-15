"Чудесная семья": Петросян опубликовал редкий кадр с молодой возлюбленной

"Чудесная семья": Петросян опубликовал редкий кадр с молодой возлюбленной
Евгений Петросян. Фото: Natalya Loginova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Супруги позировали на крыльце особняка

Стремительные перемены в личной жизни легендарного юмориста Евгения Петросяна еще несколько лет назад очень шумно обсуждались в прессе и звездной тусовке. Со временем страсти поутихли, и теперь комик вместе со своей молодой супругой Татьяной Брухуновой могут спокойно наслаждаться друг другом. Накануне знаменитый шутник разместил на своей странице в социальной сети совместное фото с любимой женщиной.

Стильный кадр сделан у входа в загородный дом. Влюбленная пара разместилась на каменном крыльце. Удачно подобранные наряды придали особое очарование фотографии.

Евгений Ваганович одет в просторную белую рубашку и короткие синие брюки с мокасинами в тон. Дополняет образ элегантная соломенная шляпа, отдельная яркой лентой. Его супруга Татьяна нарядилась в воздушное бежевое платье в пол. Голову счастливой жены также украшает соломенная шляпка.

Многие подписчики звезды "Аншлага" и "Кривого зеркала" пришли в восторг от совместного снимка возлюбленных. Внимательные поклонники обратили внимание, что Петросян и Брухунова чем-то похожи друг на другом: оба радостно улыбаются в кадр и излучают настоящую семейную гармонию.

"Безумно гармонично смотритесь!", "Идеально подходите друг другу! Счастья вашей семье", "А вы похожи. Добрыми улыбками!", "Чудесная семья!", "Похожи очень!", "Чудесно... Романтично", – восторгаются интернет-пользователи в комментариях.

К слову, недавно Евгений Ваганович поразил публику пляжной фотографией. Преданные фанаты знаменитости отметили, что в свои 75 лет артист выглядит просто великолепно.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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