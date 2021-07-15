Режиссер так и не обзавелся детьми

Кровожадная коронавирусная инфекция не щадит никого: опасное заболевание уносит жизни сотен простых россиян и знаменитых культурных деятелей. Среди них оказался бывший муж Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович. Накануне стало известно, что знаменитый кинодеятель успел нажить за 76 лет.



Звезды отечественного кинематографа не стало 13 июля. В ближайшие месяцы начнется раздел имущества покойного. Однако, кто завладеет богатствами знаменитости – неизвестно. Журналисты пытались выяснить, кому посчастливится серьезно улучшить свое благосостояние, однако прямых наследников им найти не удалось. Стефанович дважды был женат, но так и не обзавелся детьми. А претендовать есть, на что.

Так, после Александра Борисовича осталась шикарная просторная квартира в российской столице. Жилплощадь находится в элитном районе неподалеку от Патриарших прудов. Хоромы в сто квадратов станут отличным прибавлением в капитал наследников, которых еще придется устанавливать. Только кадастровая стоимость жилых метров оценивается в более чем 35 миллионов рублей. Реальная рыночная цена с учетом роскошного расположения должна составлять не менее 100 миллионов рублей.

Также при жизни Александр Борисович владел небольшим особняком в подмосковной деревне. Изначально сельский домик приобретали для матери режиссера – Ядвиги Стефанович. После того, как родительница отправилась в мир иной, недвижимость перешла к кинодеятелю, пишет издание РИА ФАН.

Напомним, Александр Борисович скончался из-за осложнений, вызванных COVID-19. Заслуженный деятель искусств России несколько дней пролежал в реанимации, однако медики не смогли спасти его жизнь.