Внучку Никулина 20 лет прятали от отца

Внучку Никулина 20 лет прятали от отца
Максим Никулин. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Разобиженная бывшая супруга затаила злобу на Максима

Обычные житейские драмы не чужды и представителям звездных семейств. Оказалось, что наследник легендарного советского артиста Юрия Никулина был лишен счастья общаться с собственной дочерью. Причиной послужили действия матери девочки, которая посчитала себя вправе отнять у родного отца возможность видеть наследницу.

Максим Никулин поделился личной драмой в эфире популярного у российских зрителей телешоу "Судьба человека". Звездный наследник подробно рассказал, как ему пришлось на несколько десятилетий расстаться с любимой дочерью Марией. К такому печальному исходу привели сложные отношения с матерью девочки. Супруги разводились с громким скандалом. В итоге обозленная экс-жена решила отомстить Максиму и запретила ему видеться с дочерью.

Целых 20 лет отец не знал, как живет его наследница. Мать Марии сделала все, чтобы полностью оборвать связи между родственниками. Однако, когда девушка выросла и смогла самостоятельно принимать решения, долгожданная встреча состоялась.

Максим отправил весточку любимой дочке в Германию, именно там живет внучка легендарного артиста культовых советских кинолент "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница", "12 стульев" и других.

Когда родственники встретились и поговорили по душам, все непонимания были устранены. Теперь отношения дочери и отца полностью восстановлены. Максим также поведал, что Юрий Владимирович тоже сильно переживал из-за отсутствия возможности видеться с внучкой. Сегодня Мария является известным нейрохирургом.

К слову, недавно популярный артист Петр Мамонов рассказал о трогательной привычке Юрия Никулина. У покойной звезды было очень доброе сердце.

Источник: Судьба человека ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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