Телеведущая вышла на тропу войны с известным журналистом

Разборки между популярным ведущим Владимиром Соловьевым и известной блогершей Викторией Боня не утихают. Бывшая участница скандальной телестройки "Дом-2" очень разозлилась на журналиста и пообещала обнародовать какие-то нелицеприятные факты о его персоне.



В духе современных традиций скандалы между знаменитостями развиваются в интернет-пространстве. Свое мнение по поводу Владимира Рудольфовича Виктория высказала на личной странице в социальной сети.

Модель пребывает в уверенности, что Соловьев использует ее честное имя ради повышения собственных рейтингов. Мол, именно поэтому он периодически поражается ее необразованности и сомнительному (на его взгляд) внешнему виду.

"Откуда в человеке столько желчи и комплексов неполноценности!" – негодует задетая за живое Виктория.

Боня объявила, что долгое время из последних сил держалась, чтобы игнорировать нападки со стороны Соловьева. Однако теперь чаша ее терпения переполнена. Блогерша готова мстить. Виктория сообщила, что в ближайшее время расскажет, "кто такой Соловьев" и зачем он на нее нападает.

Многочисленные поклонники телеведущей поддержали ее в комментариях. Впрочем, нашлись и те, кому ближе позиция Владимира Рудольфовича.

"Очень интригующе", "Просто вы ему нравитесь как женщина и он, как, в детском саду, дергает вас за косички, проявляя внимание", "Ничего плохого он не сказал про тебя, а то, что было сказано – в точку", "Просто у него к вам влечение как к красивой, но недоступной девушке!" – пишут подписчики.

Напомним, совсем недавно Виктория обещала "плюнуть в рожу" своему звездному оппоненту.