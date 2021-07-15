Девушка призналась, что долго скрывала правду от подписчиков

В звездном семействе популярной актрисы Анастасии Заворотнюк новая беда. Сегодня, 15 июля, выяснилось, что ее любимая дочь Анна страдает от тяжелого недуга. Наконец-то блогерша решилась поведать общественности, что с ней происходит. Оказалось, врачи поставили Заворотнюк-младшей диагноз "депрессия".



О своем состоянии наследница главной "няни России" рассказала на личной странице в социальной сети. Девушка призналась, что около двух лет мучается из-за выматывающей болезни. Анна рассказала, что все эти месяцы старалась держать себя в руках и транслировать в интернет-пространство только позитив и хорошее настроение. Однако, на самом деле, дочери страдающей раком артистки тоже приходится очень нелегко.

"У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить. Мой диагноз: депрессия. Угнетенное настроение, тревога и панические атаки", - разоткровенничалась знаменитость.

Анна рассказала, что долгое время боролась с болезнью с помощью сильнодействующих препаратов. В итоге по ее организму был нанесен сильный удар. Последний год знаменитость воздерживается от медикаментов и пользуется услугами профильных специалистов.

Из-за тяжелого состояния девушке пришлось отказаться от общения с друзьями. Анна стала вести затворнический образ жизни. Многочисленные поклонники поспешили поддержать дочь знаменитой артистки.

"Мы с тобой!", "Вы справитесь. Все будет хорошо!", "Анна, пусть как можно скорее все восстановится и будет прекрасно! Спасибо вам за вашу доброту и откровенность", "Анечка, я желаю Вам сил. Это очень тяжело, все что происходит. Но вы выкарабкаетесь", – пишут неравнодушные.

К слову, накануне были опубликованы подробности состояния Анастасии. Оказалось, актриса периодически теряет сознание. Также у знаменитости парализована рука и появились проблемы с речью.