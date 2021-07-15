"Большая драма": дочь Заворотнюк озвучила свой диагноз

"Большая драма": дочь Заворотнюк озвучила свой диагноз
Фото: www.instagram.com/ anna_zavorotnyuk
Девушка призналась, что долго скрывала правду от подписчиков

В звездном семействе популярной актрисы Анастасии Заворотнюк новая беда. Сегодня, 15 июля, выяснилось, что ее любимая дочь Анна страдает от тяжелого недуга. Наконец-то блогерша решилась поведать общественности, что с ней происходит. Оказалось, врачи поставили Заворотнюк-младшей диагноз "депрессия".

О своем состоянии наследница главной "няни России" рассказала на личной странице в социальной сети. Девушка призналась, что около двух лет мучается из-за выматывающей болезни. Анна рассказала, что все эти месяцы старалась держать себя в руках и транслировать в интернет-пространство только позитив и хорошее настроение. Однако, на самом деле, дочери страдающей раком артистки тоже приходится очень нелегко.

"У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить. Мой диагноз: депрессия. Угнетенное настроение, тревога и панические атаки", - разоткровенничалась знаменитость.

Анна рассказала, что долгое время боролась с болезнью с помощью сильнодействующих препаратов. В итоге по ее организму был нанесен сильный удар. Последний год знаменитость воздерживается от медикаментов и пользуется услугами профильных специалистов.

Из-за тяжелого состояния девушке пришлось отказаться от общения с друзьями. Анна стала вести затворнический образ жизни. Многочисленные поклонники поспешили поддержать дочь знаменитой артистки.

"Мы с тобой!", "Вы справитесь. Все будет хорошо!", "Анна, пусть как можно скорее все восстановится и будет прекрасно! Спасибо вам за вашу доброту и откровенность", "Анечка, я желаю Вам сил. Это очень тяжело, все что происходит. Но вы выкарабкаетесь", – пишут неравнодушные.

К слову, накануне были опубликованы подробности состояния Анастасии. Оказалось, актриса периодически теряет сознание. Также у знаменитости парализована рука и появились проблемы с речью.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость278200
Пожаловаться Ответить
Гость278781 ты тут о себе что ли рожаешь? Дак ты ж не гламурка, кому это интересно? <цензура> лесом или полем, чё там у тя :-)
Гость278781
Пожаловаться Ответить
А давай у тебя родители сопьются, квартиру коллекторы отожмут, на работе начальник подомогается, да и зарплатку в три копейки зажилят. Ну и до кучи пару гадостей дохтура найдут. Вот тогда ты поймешь, что такое депрессия.
И все панические атаки начнутся только после того, как папаня в трусах за тобой по селу погоняется.
Достали эти жалобы на ушибленный пальчик.
Запомни, чучело, у ВСЕХ родители умирают. У ВСЕХ. Но люди держаться, а гламурки плачут.
ГостьС
Пожаловаться Ответить
Где внучка и Жучка Заворотнюк. Почему "звезда" Анна не сообщила о цвете и консистенции своего стула? Недоработка, Ольга Федорова. Не зачет.
Гость278802
Пожаловаться Ответить
на работу и Работать!Быстро пройдет от безделия депрессия.А вот Настю жаль-если она больна!
гость
Пожаловаться Ответить
Опять реклама :-(
1
новости партнеров
По теме

Киев предупредили об опасности "Крымской платформы"

Украина рискует развязать новую холодную войну

Меркель воспользуется встречей Байдена с Путиным в своих целях

Аргументом для восстановления отношений ЕС с Россией станут озвученные в Женеве намерения ядерных держав

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1744 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей