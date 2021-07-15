Причиной смерти стал ковид

Печальную новость сообщили коллеги Бориса Горячева. Подробности опубликованы на странице "Хора Турецкого" "ВКонтакте". Как выяснилось, еще несколько недель назад мужчина заразился ковидом. Друзья и близкие до последнего надеялись, что артист выкарабкается. Из клиники он писал знакомым и был позитивно настроен, верил в выздоровление.

"...ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать",

– говорится в сообщении.

У Горячева остались жена Наташа и двухлетняя дочка.

С "Хором Турецкого" артист выступал почти два десятка лет. Поклонники коллектива не могут поверить в случившееся. В комментариях пользователи соцсети выражают соболезнования и делятся воспоминаниями.

"Как гром среди ясного, не верится. Невосполнимая утрата. Все концерты, которые были в С ПБ, я всегда посещала. Борис – он всегда, как солнце, красивый, молодой, улыбчивый... Таким и останется в памяти. Примите мои соболезнования. Мы все осиротели. Будем всегда помнить",

– пишут поклонники.

