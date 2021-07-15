Скончался Петр Мамонов

Скончался Петр Мамонов
Петр Мамонов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Легендарному музыканту было 70 лет

Петр Мамонов ушел из жизни в ковидной больнице в Коммунарке.

Последние дни талантливый рок-музыкант был в коме. Врачи боролись за его жизнь, но чуда не случилось.

Как отмечает "СтарХит", трагическое известие от врачей только что получила супруга Мамонова.

О том, что создатель легендарной группы "Звуки Му" в реанимации в тяжелом состоянии, стало известно 1 июля. Мамонов был на ИВЛ, из комы медики пытались его вывести в начале недели, но безуспешно.

Ранее артиста уже "похоронили" – в соцсетях начали распространяться пугающие сообщения. Тогда выяснилось, что это не так – поклонники и близкие продолжали надеяться на лучшее.

Жена Мамонова в одном из разговоров с прессой сокрушалась о том, что они сразу не обратились в больницу после заражения коронавирусом. Супруги сначала пытались лечиться дома.


Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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