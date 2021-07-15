"Даже Навка не видит": муж отказывается пускать друзей к Заворотнюк

"Даже Навка не видит": муж отказывается пускать друзей к Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Петр Чернышев оберегает актрису от чужих глаз

Накануне в СМИ распространилась информация о том, что состояние Анастасии Заворотнюк оставляет желать лучшего. Анатолий Демидов рассказал прессе, что иногда главная "няня" страны теряет сознание от боли. Также, по словам режиссера, онкология отразилась на внешнем виде актрисы: она располнела и лишилась волос. Но Олеся Сазыкина призвала не верить этому. 

Продюсер уверена, что Демидов просто решил напомнить о себе таким образом, попиариться на имени тяжелобольной звезды. Как оказалось, Петр Чернышев никого не впускает в дом, оберегая супругу. 

Сама Сазыкина однажды хотела узнать о том, как чувствует себя Анастасия. И у нее была возможность это сделать, потому что была хорошо знакома с лучшим другом фигуриста. Тогда-то она и узнала, что спортсмен не дает никому увидеть артистку. 

"Больше скажу, лучшая подружка Пети – фигуристка Татьяна Навка. Так даже она не видит Заворотнюк", 

– подчернкула продюсер. 

Таким образом она пыталась доказать, что, скорее всего, все слова режиссера – ложь и выдумка. Ведь если в дом не пускают даже самых близких друзей, то как там мог оказаться режиссер. 

Сазыкина не стала церемониться и заявила, что поверит Демидову только в том случае, если он предоставит общественности фотографии, доказывающие, что он не лжет. "Настоящую правду знают только родственники", – заключила Олеся. 

Ранее дочь Заворотнюк озвучила свой диагноз. Девушка долгое время скрывала правду от публики. 

Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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