Петр Чернышев оберегает актрису от чужих глаз

Накануне в СМИ распространилась информация о том, что состояние Анастасии Заворотнюк оставляет желать лучшего. Анатолий Демидов рассказал прессе, что иногда главная "няня" страны теряет сознание от боли. Также, по словам режиссера, онкология отразилась на внешнем виде актрисы: она располнела и лишилась волос. Но Олеся Сазыкина призвала не верить этому.

Продюсер уверена, что Демидов просто решил напомнить о себе таким образом, попиариться на имени тяжелобольной звезды. Как оказалось, Петр Чернышев никого не впускает в дом, оберегая супругу.

Сама Сазыкина однажды хотела узнать о том, как чувствует себя Анастасия. И у нее была возможность это сделать, потому что была хорошо знакома с лучшим другом фигуриста. Тогда-то она и узнала, что спортсмен не дает никому увидеть артистку.

"Больше скажу, лучшая подружка Пети – фигуристка Татьяна Навка. Так даже она не видит Заворотнюк",

– подчернкула продюсер.

Таким образом она пыталась доказать, что, скорее всего, все слова режиссера – ложь и выдумка. Ведь если в дом не пускают даже самых близких друзей, то как там мог оказаться режиссер.

Сазыкина не стала церемониться и заявила, что поверит Демидову только в том случае, если он предоставит общественности фотографии, доказывающие, что он не лжет. "Настоящую правду знают только родственники", – заключила Олеся.

Ранее дочь Заворотнюк озвучила свой диагноз. Девушка долгое время скрывала правду от публики.