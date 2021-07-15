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Лев Лещенко выпустил трек вместе с известным рэпером Loc-Dog. Однако далеко не о всех современных артистах у представителя старой школы хорошее мнение.
Беседуя с журналистами, певец высказался о Моргенштерне, Элджее и Егоре Криде. Последнему, кстати, досталось меньше всех. Лещенко отметил, что у музыканта приятный голос и хорошие вокальные данные, но он почему-то все больше внимания уделяет именно рэпу, а не чему-то более традиционному.
"Может быть, надо делать и то, и другое",
– поделился своими мыслями исполнитель хита "Прощай".
А вот Элджею и Моргенштерну Лев Валерьянович устроил настоящий разнос. В частности, певец оценил последний трек супруга Насти Ивлеевой, заявив, что подобная музыка отражает низкий уровень культурного развития молодежи. Особенно ему не понравилось то, что музыканты используют нецензурную лексику в своих песнях. "Это не поэзия, а непонятно что", – считает артист.
Но, так или иначе, Лещенко признал, что указанные рэперы хотя бы яркие, чего нельзя сказать об их последователях.
"За ними идет отребье",
– заключил народный артист.
Ранее конфликт произошел между Олегом Газмановым и Ольгой Серябкиной. Экс-солистка "Серебра" посоветовала народному артисту уйти на пенсию, призвав дать дорогу молодым. Певец не стал молчать и поставил молодую звезду на место.
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