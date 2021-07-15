Лев Лещенко дал нелестную характеристику современным артистам

Лев Лещенко дал нелестную характеристику современным артистам
Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Народный артист обеспокоен культурным воспитанием молодежи

Лев Лещенко выпустил трек вместе с известным рэпером Loc-Dog. Однако далеко не о всех современных артистах у представителя старой школы хорошее мнение. 

Беседуя с журналистами, певец высказался о Моргенштерне, Элджее и Егоре Криде. Последнему, кстати, досталось меньше всех. Лещенко отметил, что у музыканта приятный голос и хорошие вокальные данные, но он почему-то все больше внимания уделяет именно рэпу, а не чему-то более традиционному.

"Может быть, надо делать и то, и другое", 

– поделился своими мыслями исполнитель хита "Прощай". 

А вот Элджею и Моргенштерну Лев Валерьянович устроил настоящий разнос. В частности, певец оценил последний трек супруга Насти Ивлеевой, заявив, что подобная музыка отражает низкий уровень культурного развития молодежи. Особенно ему не понравилось то, что музыканты используют нецензурную лексику в своих песнях. "Это не поэзия, а непонятно что", – считает артист. 

Но, так или иначе, Лещенко признал, что указанные рэперы хотя бы яркие, чего нельзя сказать об их последователях. 

"За ними идет отребье", 

– заключил народный артист. 

Ранее конфликт произошел между Олегом Газмановым и Ольгой Серябкиной. Экс-солистка "Серебра" посоветовала народному артисту уйти на пенсию, призвав дать дорогу молодым. Певец не стал молчать и поставил молодую звезду на место. 

Источник: "Газета.ру" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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