На богатства знаменитости есть немало претендентов

Известный артист и музыкант Петр Мамонов покинул этот свет накануне, 15 июля. Выдающийся поэт стал очередной жертвой коронавирусной инфекции. В ближайшие месяцы начнется раздел нажитого знаменитостью имущества. У Мамонова осталась большая семья.

Основной объект наследства – это огромный загородный дом. Петр Николаевич всегда мечтал жить в просторном особняке. На реализацию этой идеи у знаменитости ушло немало времени и средств. Будущее семейное гнездышко Мамоновых пришлось строить в несколько этапов. Сначала денег хватило только на фундамент и небольшой домик. Достроить коттедж мечты помогли выплаты за киноленту "Царь".

Также в распоряжении Петра Николаевича было целых три иномарки. Уважающий атрибуты роскошной жизни музыкант отдавал предпочтение исключительно мерседесам – все три авто именно этой марки. Впрочем, машины уже не новые. По поводу финансовых сбережений на счетах точной информации у журналистов нет, однако известно, что Мамонов сильно растратился на любимый дом. Также у коренного москвича есть трехкомнатная квартира в российской столице.

Как и любой известный творческий человек Мамонов оставил после себя множество поэтических и музыкальных произведений. Также в театрах играют его спектакли. Отчисления за использование созданных Петром Николаевичем материалов тоже станут предметом наследования, отмечает "Комсомольская правда".

У Мамонова было две жены. Артист воспитал троих сыновей, в семьях которых уже родились двое внуков звезды.

Напомним, легендарного музыканта не стало на 71-м году жизни. Последние дни Мамонов находился в коме.