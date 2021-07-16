"Костные люди": лидер "Несчастного случая" обрушился на фанатов Пугачевой и Баскова

"Костные люди": лидер "Несчастного случая" обрушился на фанатов Пугачевой и Баскова
Николай Басков и Алла Пугачева. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист с презрением относится к слушателям этих музыкантов

Известный российский певец Алексей Кортнев славится скандальными высказываниями по поводу ситуации в отечественном шоу-бизнесе. На этот раз досталось легенде эстрады Алле Пугачевой и золотому голосу России Николаю Баскову.

Не особо подбирая выражения, солист нашумевшей группы "Несчастный случай" объявил, что люди, которые слушают таких исполнителей, являются "неразвитыми". Кортнев в целом скептически относится к российской эстраде. На его взгляд, в отечественном шоу-бизнесе все достаточно посредственно и лишено творческой жилки.

Судя по всему, больше уважения и пиетета у автора хитов "Что ты имела в виду", "Генералы песчаных карьеров" "Овощное танго" и других вызывают зарубежные исполнители.

"Люди, которые продолжают слушать нашу российскую эстраду, очень костные", – объявил свой вердикт знаменитый артист на программе "Легенда" канала RTVi.

Фронтмен "Несчастного случая" убежден, что таким слушателям недостает вкуса. По его мнению, положительно оценивать песни Пугачевой и Баскова могут только слаборазвитые в творческом плане россияне.

Кортнев обвинил радиостанции и владельцев телевидения в том, что они навязывают жителям России третьесортную музыку, которая развращает их вкусы.

Стоит отметить, что острый на язык певец в конце прошлого года попал в весьма неприятную ситуацию. Кортневу пришлось распродавать имущество из-за долгов.

Источник: RTVi ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость278838
Пожаловаться Ответить
Ольга Федорова, а Кортнев прямо так и сказал, что "Люди, которые продолжают слушать нашу российскую эстраду, очень косТные"? Насколько я знаю, Кортнев в принципе не мог сказать такую чушь - это вопиющая безграмотность!!! Это не Кортнев так сказал - это Вы так написали!!!!!!! Я уверена, что Кортнев сказал "КОСНЫЕ"!
Толковый словарь Ожегова: Косный - тяготеющий к чему-н. привычному, невосприимчивый к новому, консервативный (в 1 знач.). К. ум. К. образ жизни. II сущ. косность, -и, ж.
Учите, блин, русский язык!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
новости партнеров

Американский эксперт назвал провокацией участие США в Sea Breeze-2021

Вашингтон несет репутационные потери, участвуя с Украиной в маневрах в Черном море, но ничего не предприняв для защиты Крыма в 2014 году

Лукашенко разрешил применить войска для разгона акций протеста

Лидер Республики утвердил поправки в законодательство, касательно вопросов защиты суверенитета страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1744 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей