Артист с презрением относится к слушателям этих музыкантов

Известный российский певец Алексей Кортнев славится скандальными высказываниями по поводу ситуации в отечественном шоу-бизнесе. На этот раз досталось легенде эстрады Алле Пугачевой и золотому голосу России Николаю Баскову.



Не особо подбирая выражения, солист нашумевшей группы "Несчастный случай" объявил, что люди, которые слушают таких исполнителей, являются "неразвитыми". Кортнев в целом скептически относится к российской эстраде. На его взгляд, в отечественном шоу-бизнесе все достаточно посредственно и лишено творческой жилки.

Судя по всему, больше уважения и пиетета у автора хитов "Что ты имела в виду", "Генералы песчаных карьеров" "Овощное танго" и других вызывают зарубежные исполнители.

"Люди, которые продолжают слушать нашу российскую эстраду, очень костные", – объявил свой вердикт знаменитый артист на программе "Легенда" канала RTVi.

Фронтмен "Несчастного случая" убежден, что таким слушателям недостает вкуса. По его мнению, положительно оценивать песни Пугачевой и Баскова могут только слаборазвитые в творческом плане россияне.

Кортнев обвинил радиостанции и владельцев телевидения в том, что они навязывают жителям России третьесортную музыку, которая развращает их вкусы.

Стоит отметить, что острый на язык певец в конце прошлого года попал в весьма неприятную ситуацию. Кортневу пришлось распродавать имущество из-за долгов.