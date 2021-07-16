Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Известный российский певец Алексей Кортнев славится скандальными высказываниями по поводу ситуации в отечественном шоу-бизнесе. На этот раз досталось легенде эстрады Алле Пугачевой и золотому голосу России Николаю Баскову.
Не особо подбирая выражения, солист нашумевшей группы "Несчастный случай" объявил, что люди, которые слушают таких исполнителей, являются "неразвитыми". Кортнев в целом скептически относится к российской эстраде. На его взгляд, в отечественном шоу-бизнесе все достаточно посредственно и лишено творческой жилки.
Судя по всему, больше уважения и пиетета у автора хитов "Что ты имела в виду", "Генералы песчаных карьеров" "Овощное танго" и других вызывают зарубежные исполнители.
"Люди, которые продолжают слушать нашу российскую эстраду, очень костные", – объявил свой вердикт знаменитый артист на программе "Легенда" канала RTVi.
Фронтмен "Несчастного случая" убежден, что таким слушателям недостает вкуса. По его мнению, положительно оценивать песни Пугачевой и Баскова могут только слаборазвитые в творческом плане россияне.
Кортнев обвинил радиостанции и владельцев телевидения в том, что они навязывают жителям России третьесортную музыку, которая развращает их вкусы.
Стоит отметить, что острый на язык певец в конце прошлого года попал в весьма неприятную ситуацию. Кортневу пришлось распродавать имущество из-за долгов.
Вашингтон несет репутационные потери, участвуя с Украиной в маневрах в Черном море, но ничего не предприняв для защиты Крыма в 2014 году
Лидер Республики утвердил поправки в законодательство, касательно вопросов защиты суверенитета страны
Толковый словарь Ожегова: Косный - тяготеющий к чему-н. привычному, невосприимчивый к новому, консервативный (в 1 знач.). К. ум. К. образ жизни. II сущ. косность, -и, ж.
Учите, блин, русский язык!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!